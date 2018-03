Integralis ändert Namen in NTT Com Security

Ismaning, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die heutige Namensänderung bekräftigt die Absicht zur Erweiterung der

Sicherheitsleistungen für die weltweite Kundenbasis

NTT Com Security AG, ein Anbieter von weltweiten Informationssicherheits- und Risikomanagementlösungen, kündigte heute an, dass Integralis offiziell in NTT Com Security umfirmiert hat, nachdem der ursprüngliche Plan dazu bereits im Juni diesen Jahres angekündigt wurde.

Die heutige Nachricht bestätigt nun offiziell, dass NTT Com Security Integralis und Secode ablöst und dass es sein Produktportfolio von Managed Security, Unternehmensinfrastruktur, Dienstleistungen für Beratung und Technologieintegration durch seine Marke WideAngle weiterführen wird.

Dieser letzte Schritt ist eine natürliche Entwicklung für NTT Com Security, die beiden vorherigen Organisationen Integralis und Secode in einer Unternehmensstruktur zu vereinen. Die Namensänderung spiegelt NTT Com Security's Absicht wider, die Sicherheitsleistungen des Unternehmens auszuweiten, um Kunden weltweit zu bedienen. Dies bedeutet laufende Investitionen in Produkte, Plattformen, Dienstleistungen sowie verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter des Unternehmens. Das erste Feedback von Kunden, Partnern und Branchenanalysten deutete ebenfalls daraufhin, dass NTT dank dieses Schachzugs die Stärke seiner Identität auf dem Weltmarkt besser nutzen kann.

Simon Church, CEO bei NTT Com Security, sagte: "Die Namensänderung ist sehr sinnvoll und positioniert uns besser als eines der weltgrössten Unternehmen und eine der bedeutendsten Marken. Wir konzentrieren uns weiterhin hundertprozentig auf Informationssicherheit und Risikomanagement. Während einige Übernahmen in unserer Branche ihre Identität und Kompetenz eingebüsst haben, haben wir weiterhin die Möglichkeit, die nächste treibende Kraft unserer Branche zu werden. Als NTT Com Security können wir mit Kunden auf allen Ebenen in der Welt in Verbindung sein, um eine klare und konsequente Botschaft zu vermitteln, die den Kern unseres Unternehmens darstellt und den Nutzen, den wir unseren Kunden bringen können."

Die Namensänderung von Integralis zu NTT Com Security hat keine Änderung der Inhaberschaft der Organisation zur Folge. Mit Ausnahme des Aufbaus von NTT Com Security in Japan sind keine Veränderungen im Management oder im Betrieb geplant. Die NTT Communications Group besitzt noch ungefähr 80 % der Aktien und die Börsennotierung der NTT Com Security AG (ehemals Integralis AG) Aktien an der deutschen Börse bleibt bestehen.

Akira Arima, CEO bei NTT Communications, fügte hinzu: "Die Ernennung von NTT Com Security zu unserem dedizierten Sicherheitszweig wird uns weiter als ein globales Unternehmen etablieren, das mit Engagement die IT-Herausforderungen löst, denen sich Unternehmen heute stellen müssen. Mit der Marke WideAngle werden wir weiterhin unser Können auf dem Gebiet der Informationssicherheit und des Risikomanagements sowie Fachwissen und Dienstleistungen vermarkten. Darüber hinaus werden wir unsere Global Cloud Vision verbessern, um sichere weltweite cloud-basierte Dienstleistungen auf einer nahtlosen, durchgehenden Basis anzubieten."

Redaktionelle Hinweise

Über NTT Com Security (ehemals Integralis)

NTT Com Security (ehemals Integralis) ist ein weltweites Unternehmen für Informationssicherheit und Risikomanagement. Es bietet über seine Marke WideAngle eine Produktpalette an, die Managed Security, Unternehmensinfrastruktur, Dienstleistungen für Beratung und Technologieintegration umfasst. NTT Com Security hilft Unternehmen, IT-Kosten zu senken sowie die Qualität des IT-Sicherheitsschutzes, das Risikomanagement, die Compliance und Service-Verfügbarkeit zu verbessern. Die NTT Com Security AG hat ihren Hauptsitz in Ismaning, Deutschland, und ist Teil der NTT Communications Group. Diese befindet sich im Besitz von NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), einem der grössten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Weitere Information erhalten Sie unter http://www.nttcomsecurity.com.

