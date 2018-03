2 Jahre Topqualität, 2 Jahre perfekter Service, 2 Jahre WESTbahn - Österreichs erste Privatbahn im Open Access feiert Geburtstag

Anlässlich des zweijährigen Bestehens erhält jeder WESTbahn Kunde nochmals 20% Geburtstagsrabatt bei Onlinebuchung auf den sensationell preiswerten Haustarif!

Wien (OTS) - Die WESTbahn feiert in Kürze ihren 2. Geburtstag "auf Schiene" und möchte dieses Event zum Anlass nehmen, um sich bei ihren Kunden mit einem attraktiven Präsent zu bedanken: Im November 2013 fahren alle WESTbahn Kunden bei Onlinekauf einer Einzelfahrkarte nochmals mit 20% Rabatt auf den bereits sensationell günstigen Haustarif der WESTbahn.

Die Tickets sind von 1. bis 29. November 2013 gültig - und zwar am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag in allen Zügen zu jeder Zeit und am Freitag und Sonntag in allen Zügen bei Zustieg bis 12:00 Uhr mittags. Die Buchung ist ab sofort (28. Oktober 2013) ausschließlich online möglich.

Drei Reisebeispiele:

Wien - Salzburg: jetzt um nur 20 Euro statt 25 Euro

Wien - Linz: jetzt um nur 13,80 Euro statt 17,20 Euro

Salzburg - Linz: jetzt um nur 9,50 Euro statt 11,90 Euro

Für alle Reisenden ab 60 Jahren setzt die WESTbahn zum Geburtstag sogar noch eins drauf: Ab 31. Oktober ist das "Trafik-Aktiv TagesHit" Ticket um sagenhafte 17 Euro in über 3.000 Trafiken in ganz Österreich erhältlich. Das Ticket kann von 4. bis 28. November jeweils Montag bis Donnerstag einen ganzen Tag lang in den Zügen der WESTbahn genutzt werden!

Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH: "Mit unserer Geburtstagsrabatt-Aktion und dem "Trafik-Aktiv TagesHit" Ticket ist für jeden Kunden etwas dabei, um preiswert und mit Topservice unterwegs zu sein! Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihre Treue. Gleichzeitig sind wir auch sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, denn gemeinsam haben wir in den letzten zwei Jahren die WESTbahn zu dem gemacht, was sie ist: Eine höchst attraktive Reisemöglichkeit am österreichischen Bahnmarkt und ein ernstzunehmender Mitbewerber auf der Schiene. Das positive Feedback unserer Kunden, dass unsere Qualität, Freundlichkeit, Pünktlichkeit und vor allem Schnelligkeit sowie die günstigen Ticketpreise unschlagbar sind, bestärkt uns darin."

Am 11. Dezember 2011 fuhr der erste weiß-blau-grüne Zug auf der Strecke Wien - Salzburg. Seitdem nutzten mehr als 6 Millionen Passagiere die WESTbahn. Die Fahrgastzahlen wurden von 2012 auf 2013 um 50 Prozent gesteigert.

