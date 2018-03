Life Technologies gewinnt europäische Mitglieder für sein Ion AmpliSeq(TM) Exome Certified Service Provider Programm

Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) - Life Technologies Corporation gab heute bekannt, dass sich vier neue europäische Mitglieder seinem Ion AmpliSeq(TM) Exome Certified Service Provider Programm angeschlossen haben, einer Organisation zu der die führenden Dienstleister bei der Sequenzierung und Analyse des menschlichen Exoms zählen. Mithilfe des Ion AmpliSeq(TM) Exome Kit,

des Ion

Proton(TM) Sequencer und der Ion Reporter(TM) Software können Dienstleister zwei Exome in einem einzigen Lauf innerhalb von nur zwei Tagen sequenzieren.

Bisher beliefen sich die Kosten einer Exom-Sequenzierung durch einen Dienstleister auf $ 1.000 oder mehr, sie dauerte sechs bis acht Wochen und es waren bis zu drei Mikrogramm DNA erforderlich. Die Exom-Sequenzierung mit Ion AmpliSeq(TM) Exome Certified Service Providern erfordert lediglich 50 ng DNA und die Preise sind absolut konkurrenzfähig, sodass die Exom-Sequenzierung für alle Forscher leistbar wird. Das Programm vermeidet die Notwendigkeit, Proben in Chargen zusammenzuführen, nur um die Kosten der Exom-Sequenzierung leistbar zu machen.

Das Ion AmpliSeq(TM) Exome Certified Service Provider Programm heißt die folgenden europäischen Institutionen willkommen:

-- La Plate-Forme Séquençage et Génomique [http://cochin.inserm.fr/plates-formes/genomique-et-transcriptomique], Institut Cochin, Paris, Frankreich -- Uppsala Genome Center [http://www.igp.uu.se/facilities/genome_center/?languageId=1], Uppsala University, Schweden -- CRIBI Genomics Group, Universität Padua, Italien -- Biocant, Technology Transfer Association, Portugal

Zusätzlich zu der Tatsache, dass das Ion AmpliSeq(TM) Exome Kit schneller und günstiger ist, bietet es die in der Branche bei Weitem einheitlichste Abdeckung bei der Sequenzierung*, d. h., bei 10-fach 98 Prozent derBasen und bei 20-fach 95 Prozent der Basen für ein einzelnes Exom.

"AmpliSeq Exom-Sequenzierung mithilfe des Ion Proton(TM) liefert schnelle und genaue Daten für das Verstehen der genetischen Eigenschaften verschiedener Krankheiten", sagt Dr. Conceição Egas, Head of Genoinseq, der Next Gen Sequencing Unit von Biocant. "Der einfache und schnelle Durchsatzprozess der Vorbereitung von Proben, der Sequenzierung und der Datenanalyse passt genau zu unserem Ziel, unseren Kunden qualitativ hochwertige Ergebnisse mit kosteneffizienten Lösungen zu liefern."

Kunden des Provider Programms haben die Möglichkeit, ihre Daten über die Ion Reporter(TM) Software innerhalb weniger Stunden nach dem Sequenzierlauf in Form einer Liste von Mutationen zu erhalten, einschließlich der Veränderungen der Kopienzahl und der zugeordneten Anmerkungen, die aus Dutzenden von öffentlichen Datenbanken stammen. Servicelabors haben die Möglichkeit, auf ihre Daten über das Internet und umfassende Filterwerkzeuge zuzugreifen, sodass sie sich auf die wichtigsten Varianten konzentrieren können.

"Bei dieser großen Nachfrage und angesichts der Tatsache, dass führende Institutionen in Nordamerika daran teilnehmen, wird sich das Programm sehr schnell global ausweiten", sagt Maneesh Jain, Vice President of Marketing, Product and Program Management von Life Technologies. "Das Modell des Service Provider Programms ermöglicht es, die Proben von Kunden kurzfristig zu verarbeiten und problemlos in Forschungsprogramme jeder Größenordnung einzubauen."

Das Ion AmpliSeq(TM) Exome Certified Service Provider Programm ist Teil des Ion Certified Service Provider Programms. Weitere Informationen erhalten Sie auf: lifetechnologies.com/ioncsp.



Das Ion AmpliSeq(TM) Exome Kit und der Ion Proton(TM) Sequencer sind ausschließlich für die Verwendung in der Forschung bestimmt. Nicht für die Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.

*Vollständige Einzelheiten über die Performance des AmpliSeq(TM) Exome Kit und des Ion Proton(TM) Sequencer finden Sie auf unserer Website unter lifetechnologies.com/ionexome.

Über Life Technologies Life Technologies Corporation ist ein globales Biotech-Unternehmen, das sich dem Ziel verschrieben hat, führende Kunden auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung sowie in den Bereichen Genanalyse und angewandte Wissenschaften mit den innovativsten Produkten und Dienstleistungen zu versorgen. Das Unternehmen ist in über 180 Ländern vertreten und schützt sein aus 50.000 durchgehenden Lösungen bestehendes Portfolio mit mehr als 5.000 Patenten und Lizenzen, die das gesamte Spektrum der Biologie umfassen - wissenschaftliche Untersuchungen, Molekulardiagnostik, Forensik des 21. Jahrhunderts, regenerative Medizin und Agrarforschung. Life Technologies beschäftigt etwa 10.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von $ 3,8 Milliarden.

