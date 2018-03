Datacert benennt Shanmugam Nagappan zum Leiter des wachsenden Asien-Pazifik-Geschäfts

(PRN) - -- Zeitgleich wird in Chennai, Indien, eine neue Niederlassung für eine größere Belegschaft eröffnet

London (ots/PRNewswire) - Datacert, Inc.,

der weltweit führende

Anbieter von Legal Management-Lösungen für Unternehmen hat heute die Benennung von Shanmugam Nagappan zum Senior Vice President und Managing Director, Indien, bekannt gegeben. Nagappan leitet von Datacerts Asien-Pazifik-Niederlassung in Chennai, Indien, aus das gesamte Geschäft in der Region, um diesen Unternehmensbereich von Datacert weiter auszubauen. Zeitgleich mit der Benennung werden in Chennai neue Büros mit einer Fläche von ca. 1.500 m(2) eröffnet, um die neuen Softwareentwickler und Supportmitarbeiter für die Region aufzunehmen.

Nagappan bringt bei Datacert über 18 Jahre Erfahrung mit der Implementierung von Unternehmenssoftware sowie IT-Consulting ein, darunter 15 Jahre im Auslandsvertrieb. Als Leiter des 2009 gegründeten Datacert Geschäftsbereichs Indien führt Nagappan ein kontinuierlich wachsendes Team von über 100 Mitarbeitern. Das Team ist mit Softwareentwicklung und Qualitätssicherungsaufgaben bei der Produktentwicklung sowie mit Kundenimplementierungen betraut und bietet außerdem technischen Support. Dadurch kann Datacert rund um die Uhr Support für Unternehmenskunden und deren Netzwerke bereitstellen.

"Shanmugam verstärkt Datacerts Indiengeschäft, das sowohl Flexibilität bei der Entwicklung und weltweiten Kundensupport gewährleistet, mit seinen fundierten Kenntnissen in den Bereichen Betriebführung, IT und Auslandsvertrieb. Dies ist im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern, die über keine globale Infrastruktur verfügen, ein deutlicher Vorteil", so Jim Tallman, President und Chief Executive Officer, Datacert. "Dieser Geschäftsbereich leistet nicht nur den Support für unsere Kunden in Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und Afrika - er kurbelt auch unser Asien-Pazifik-Geschäft an. Deshalb haben wir dieses Jahr erheblich in den Ausbau des Standorts Chennai investiert. Wir vergrößern 2014 unsere Belegschaft in Indien um ca. 50 % und möchten weiterhin die besten Mitarbeiter in der Region anwerben und halten."

Vor seiner Tätigkeit bei Datacert war Nagappan mit unterschiedlichen führenden Managementpositionen betraut. Zuletzt war Nagappan als Managing Director für Pride Technologies mit dem Aufbau des Global Shared Services Center betraut. Davor war er bereits Global CIO bei Software Spectrum und Senior Vice President der IT bei Insight, einem Fortune 500-IT-Anbieter. Des Weiteren war er im leitenden Management von KPMG in den USA und Indien beschäftigt, wo er internationale Kunden bei ihren Indiengeschäften beriet und ERP-Implementierungen in Fortune 500-Unternehmen sowie Initiativen zur fortlaufenden Geschäftsprozessoptimierung leitete.

Die neue Indienniederlassung von Datacert mit 1500 m(2) befindet sich in der Ramanujan IT City SEZ am TRIL Infopark in Chennai. Mit einer Fläche von über 101.170 m(2) liegt die Ramanujan IT City im Zentrum des südlichen Geschäftsviertels von Chennai bei Taramani, dem Herz der schnell wachsenden IT-Branche in Chennai. Ramanujan IT City wurde von den weltbekannten US-Architekten SOM, Skidmore Owings & Merrill entworfen und von dem australischen Unternehmen Leighton gebaut. Der Komplex erhielt eine Green Building Certification gemäß der LEED Gold-Richtlinien. Die neue Niederlassung betreut Neukunden und zeichnet für den Ausbau des derzeitigen Indiengeschäfts in den Bereichen, Produktentwicklung, Service und Kundendienst verantwortlich. James Calaway, Vorstandsvorsitzender von Datacert, weihte die neue Niederlassung an 28. Oktober feierlich ein.

