FPÖ-Kickl zu Pressestunde: Neuerlicher Beweis, dass Stronach-Stimmen verloren sind

Einladung an Stronach-Wählerinnen und -Wähler künftig FPÖ zu unterstützen

Wien (OTS) - "Frank Stronach hat heute neuerlich einen dramatischen wenngleich überflüssigen Beweis dafür abgeliefert, dass jede Stimme für das Team Stronach leider eine verlorene Stimme für Österreich ist", kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl den schrägen Auftritt des Teilzeit-Österreichers in der ORF-Pressestunde. Neben den aus dem Wahlkampf sattsam bekannten leeren Worthülsen inklusive neuerlicher eindringlicher Warnung davor, dass sich der Berufsstand der "Berufskiller" in Österreich etablieren könnte, war der einzige wirkliche Neuigkeitswert der Stronachschen Ausführungen, dass er den Mitgliedern seines Parlamentsklubs offen das Misstrauen aussprach und für niemand die Hand ins Feuer legen wolle.

Trotz offenkundig von allen TS-Mitgliedern unterschriebenen "Ehrenkodex" komme ein Blick auf die Zustände im so genannten Team auf Bundes- und Landesebene einem Blick in einen moralischen Abgrund gleich. Von Listenerstellungen im Vorbeigehen und Mandatsraub über geldgeleiteten Karrierismus, bis hin zu gelebter politischer Inkompetenz, Intransparenz und dikatorischen Mechanismen in der eigenen Partei seien so gut wie alle politischen Untugenden im TS vertreten, sagte Kickl. "Während der einzelne Zuseher, der die ganze Stunde ausgehalten hat, sicherlich phasenweise hin- und hergerissen war, ob er Herrn Stronach eher bemitleiden oder belächeln soll, ist das Ergebnis für Österreich erschütternd, weil jede Stimme für dieses politische Sammelsurium leider eine verlorene ist. Wir laden alle Wählerinnen und Wähler, die von Frank Stronach und seiner Jux-Truppe mit Millionenaufwand hinters Licht geführt wurden und jetzt zu Recht enttäuscht sind, dazu ein, künftig die FPÖ mit ihrem Projekt einer wirklichen und nachhaltigen Erneuerung Österreichs zu unterstützen. Über die politische Existenz von Gebilden wie Stronach und Co. freuen sich nur SPÖ und ÖVP, während Österreich darunter leidet ", schloss der freiheitliche Generalsekretär.

