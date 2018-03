GPA-djp-Katzian: "Schluss mit der Pensions-Verunsicherung!"

Weitreichende Maßnahmen, mit denen das faktische Pensionsalter angehoben wird, treten mit Jahresbeginn 2014 in Kraft

WIEN (OTS/ÖGB/GPA-djp) - "Zwei Monate, bevor weitreichende Maßnahmen im Pensionsbereich in Kraft treten, verkünden Interessenvertreter und teilweise selbsternannte Experten, dass die bisherigen Maßnahmen in diesem Bereich allesamt nicht ausreichend wären und fordern rasch weitere Schritte. Auch die erteilten Ratschläge sind nicht neu:

Frühpensionslücken schließen, gesetzliches Pensionsalter anheben und Erwerbsanreize erhöhen", kommentiert Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp). +++

Völlig außer Acht gelassen werde allerdings, welche Maßnahmen mit Jahresbeginn 2014 in Kraft treten, erinnert Katzian: Neben der Abschaffung der befristeten krankheitsbedingten Pensionen (für Jahrgänge ab 1964) und dem Ausbau der medizinischen und beruflichen Rehabilitation wird sofort auf das Pensionskonto umgestellt, was das "Aus" für jahrzehntelange Übergangszeiträume bedeutet. "Das bedeutet unter anderem, dass sich jeder Erwerbsmonat mehr oder weniger voll auf die Pensionshöhe auswirkt", so Katzian.

Weiters wird die Langzeitversichertenregelung geändert, das Antrittsalter wird bei Männern um zwei Jahre angehoben, bei Frauen wird es schrittweise an jenes der Männer angeglichen. Das frühestmögliche Pensionsalter steigt für Frauen innerhalb von vier Jahrgängen um fünf Jahre, erklärt Katzian: "Das heißt im Klartext, dass eine 1958 geborene Frau frühestens mit 55 Jahren in Pension gehen kann, eine 1962 geborene frühestens mit 60 Jahren."

"Diese weitreichenden Maßnahmen werden das faktische Pensionsalter natürlich nach oben drängen, aber sie können keine Wirkung zeigen, bevor sie in Kraft getreten sind, das sollte eigentlich jedem klar sein", weist Katzian im Zuge der Diskussion um die alarmierenden Zahlen außerdem auf folgendes hin: Bei den Arbeitern und Angestellten sind die Pensionen mit großem Abstand am stärksten durch die eigenen Beitrage gedeckt, im Gegensatz zu Beamten, Bauern und Gewerbetreibenden. Abgesehen davon werde die finanzielle Situation der Pensionsversicherung von der Pensionskommission bis 2025 besser eingeschätzt als im Referenzszenario, das 2003 angenommen wurde.

"Das wird in der medialen Debatte bislang aber völlig ignoriert. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Seriöse Politik kann nicht darin bestehen, Maßnahmen zu bewerten, bevor sie in Kraft treten -das ist nichts anderes als eine Verunsicherung der Menschen, Schluss damit!", fordert Katzian abschließend: "Wenn wir im Pensionssystem und dem faktischen Pensionsalter Erfolge erzielen wollen, dann müssen die grundlegenden Reformen ab 2014 ambitioniert umgesetzt werden. Wir brauchen keinen legistischen Aktionismus, sondern dass diese Reformen ernsthaft mit Leben erfüllt werden."

