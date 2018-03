Verändern wir Österreich

Integrationshaus anlässlich der gestrigen Veranstaltung am Nationalfeiertag "Lachen hilft!" im Stadtsaal

Wien (OTS) - Die unzähligen Todesopfer der europäischen Abschottungspolitik erlauben uns nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen. Es ist Zeit zu Handeln, in Österreich wie in Europa. Daher fordert das Integrationshaus die zukünftige Regierung und die im Parlament vertretenen Parteien auf, dafür zu sorgen, dass Asylsuchende in Österreich und in Europa entsprechenden Schutz und Unterstützung erhalten. "Es ist ein Fußtritt gegen die Menschlichkeit und eine Schande, dass die Staats- und Regierungschefs in Europa eine Reform der Flüchtlingspolitik nun sogar auf Juni 2014 verschoben haben", so die Geschäftsführerin des Integrationshauses Andrea Eraslan-Weninger anlässlich der gestrigen Veranstaltung "Lachen hilft!".

"Es braucht umgehend eine menschliche, solidarische Aufnahme- und Integrationspolitik in Europa, faire Asylverfahren, rechtliche Unterstützung, ein wirkliches Bleiberecht, eine qualitätsvolle Grundversorgung und einen Zugang zum Arbeitsmarkt und in Bildungsmaßnahmen für Asylsuchende, um nur einige wichtige Forderungen zu nennen. Dafür setzen wir uns als Integrationshaus ein. Verändern wir Österreich!", fordert Beatrix Neundlinger, Vorsitzende des Vorstands anlässlich der Eröffnung der Veranstaltung.

Die gestrige Veranstaltung am Nationalfeiertag "Lachen hilft", hilft dem Integrationshaus bei der Umsetzung von wichtigen Projekten wie z. B. der Finanzierung der unabhängigen Rechtsberatung. Daher ein großes Danke an die KünstlerInnen und BesucherInnen.

