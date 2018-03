Sport und Fun - das kinderaktiv-Highlight im November

Im November ist der Eintritt in die drei Sport und Fun-Hallen für alle Wiener Familien mit der kinderaktivcard einen ganzen Monat lang gratis

Wien (OTS) - Das wienXtra-Monatsprogramm kinderaktiv und die kostenlose kinderaktivcard bieten Freizeitabenteuer zu besonders familienfreundlichen Preisen. Jedes Monat gibt es außerdem ein Special für alle kinderaktivcard-Familien: Im November ist der Eintritt in die Sport und Fun-Hallen - solange das Freikarten-Kontingent reicht - gratis! Seit dem Start von kinderaktiv im April 2013 greifen bereits 33.008 kinderaktivcard-BesitzerInnen auf das Programm zu. Alle Infos unter www.kinderaktivcard.at.

"Als Jugend- und Sportstadtrat freut es mich besonders, dass kinderaktiv mit diesem tollen November-Highlight Familien in Bewegung bringt. Gratis Sportarten zu testen und gemeinsam Spaß zu haben ist genau das Richtige für die Familienfreizeit", freut sich Christian Oxonitsch über das sportliche November-Highlight von wienXtra und dem Sportamt der Stadt Wien.

Auch David Ellensohn von den Grünen ist vom kinderaktiv-Angebot überzeugt: "Freizeit muss für Familien leistbar sein. Es ist mir besonders wichtig, dass Wien mit vielfältigen Angeboten allen Familien die Möglichkeit bietet, in ihrer wertvollen, gemeinsamen Freizeit abwechslungsreiche, neue Dinge zu erleben. Die kinderaktiv-Broschüre inklusive Karte macht Freizeitgestaltung noch einfacher."

Sport und Fun im November

Richtig auspowern, neue Sportarten ausprobieren und das völlig kostenlos heißt es für kinderaktiv-Familien im November! In den drei Sport und Fun-Hallen gibt es Sportarten wie Beachvolleyball, Basketball, Fußball, Badminton, Tischfußball, Klettern und vieles mehr. Sämtliche Sportplätze in den Hallen stehen dafür zur Verfügung und die Sportgeräte gibt es kostenlos vor Ort zum Ausborgen. Ganz auf die Bedürfnisse der Familien abgestimmt, dürfen Getränke und Snacks gerne mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte vor dem Besuch in der jeweiligen Halle anrufen, ob es noch Freikarten gibt.

kinderaktiv - der Name ist Programm

Im kinderaktiv-Programm sind Angebote für Kinder bis 13 Jahren für jeden Geschmack, in allen Bezirken - vom Grätzlfest bis zum Großevent - darunter zahlreiche Angebote an Wochenenden sowie Aktionen speziell für die jüngsten WienerInnen bis 4 Jahren. Mit der ebenfalls kostenlosen kinderaktivcard gibt es viele weitere Familien-Xtras: Jeden Monat warten ein ganz besonderes Highlight sowie Sondertarife bei beliebten Wiener Familien-Attraktionen. Das kostenlose Broschüren-Abo inklusive kinderaktivcard gibt es unter www.kinderaktivcard.at und in der kinderinfo.

kinderaktiv ist eine Einrichtung von wienXtra, einer Impuls gebenden Stelle der Wiener Kinder- und Jugendarbeit. wienXtra veranstaltet und koordiniert Freizeitaktionen, die Spaß machen und starkes Bildungspotential haben. Bei wienXtra gibt es viele Info-, Beratungs- und Bildungsangebote rund um die Themen Kinder und Jugendliche und die Programme für Schulen erweitern die Angebotspalette. wienXtra arbeitet für die Stadt Wien und in enger Kooperation mit der MA 13 - Fachbereich Jugend. www.wienXtra.at

kinderaktiv-Abo und kinderaktivcard

gratis bestellen unter www.kinderaktivcard.at

oder in der wienXtra-kinderinfo, 7., MQ/Hof 2, Museumsplatz 1; Tel.:

4000-84400

Öffnungszeiten: Di bis Fr 14 - 18 Uhr, Sa, So, Ftg 10 Uhr - 17 Uhr (Mo immer geschlossen)

