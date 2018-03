Skifahren ist jung und bleibt in - Österreichs Seilbahnen investieren für die neue Saison!

Gute Bewertung für Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlungsrate liegt bei 90 Prozent, Investitionsschub macht Skifahren nochmals sicherer, moderner und schneller

Wien (OTS) - Zum Start des FIS-Skiweltcups in Sölden blickten auch die Vertreter des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs in die neue Saison. Beflügelt von einem erfolgreichen Vorjahr und guten Daten bei der vergangenen Gästebefragung, möchten Österreichs Seilbahnen auch im kommenden Winter mit zahlreichen Neuerungen sowie einem starken Fokus auf noch mehr Komfort bei den Wintersportlerinnen und Wintersportlern punkten. "Das nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaften unserer Seilbahnen trägt nicht nur wesentlich zu Österreichs Beliebtheit als Winterurlaubsdestination bei, sondern ist auch ein wichtiger Wertschöpfungsturbo in unseren Regionen", so der Obmann des WKÖ-Fachverbandes, Abg. Z.NR Franz Hörl.

Seit 10 Jahren setzen die heimischen Seilbahnen in Sachen Kundenorientierung neue Maßstäbe und befragen jährlich mehr als 30.000 Gäste. Mit SAMON hat die österreichische Seilbahnwirtschaft die wohl größte Gästebefragungsdatenbank auf Knopfdruck. Die Befragung von insgesamt mehr als 320.000 Gästen zeigt, dass Skifahren bei den Jungen noch immer "in" ist und die heimischen Investitionen mit hervorragenden Noten seitens der Gäste belohnt werden. "Ein klares Zeichen, dass unser Weg der richtige ist und ein klarer Auftrag dafür, konsequent an dieser markanten Positionierung weiterzuarbeiten", so Erik Wolf, Geschäftsführer des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs. Dank des vorhandenen Datenmaterials sind Österreichs Seilbahnen stets in der Lage, die Meinung der Gäste in die tägliche Arbeit einfließen zu lassen und damit besonders nahe an den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten zu agieren. Dass die Entwicklung der Branche nicht nur deshalb eine mit Zukunft ist, zeigt auch die Altersstruktur der WintersportlerInnen, die Österreich als Destination wählen: Ein Drittel der alpinen Wintersportler ist unter 30 Jahren. Bei den Snowboardern sind es sogar über 50%. Bei den Skifahrern ist immerhin noch knapp ein Viertel unter 30 Jahren. Die Betrachtungen der letzten Jahre zeigen es deutlich: Skifahren bleibt jung! Der Altersdurchschnitt der Skifahrer bleibt über Jahre hinweg ca. gleich. Er liegt 2013 bei knapp über 38 Jahren und ist damit im Vergleich zum Jahr 2010 nur um ca. ein halbes Jahr höher. Die Ergebnisse stimmen positiv für die Zukunft, denn auch die aktuelle Gästebefragung von Winter 2012/13 veranschaulicht deutlich:

Skifahren ist in, Österreich ist in!

"Österreich steht bei vielen Wintersportlerinnen und Wintersportlern hoch im Kurs. Dies verdanken wir auch den getätigten Investitionen, die Österreichs Seilbahnen zu den modernsten, sichersten, schnellsten und komfortabelsten der Welt machen", so Franz Hörl. Je nach Altersgruppe punkten Österreichs Skigebiete bei jenen Attributen, die für die jeweilige Zielgruppe besonders wichtig sind. Unter 20-Jährige finden Skigebiete stärker unterhaltsam und erlebnisreich, über 50-Jährige finden Skigebiete erholsam und gastfreundlich. "Es gelingt somit in besonders hohem Maße, für jeden Geschmack etwas zu bieten und damit die Zufriedenheit in den unterschiedlichen Altersgruppen ständig zu erhöhen", so Wolf.

Auch die Kombination aus Preis und Angebot wird von den Gästen gut benotet. Die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis des Produktes "Skipass" ist über die Jahre hinweg gleichgeblieben und hat sich 2013 sogar verbessert. Dies gilt auch für jüngere Skifahrer. Der Preis spielt insgesamt bei der Wahl des Skigebietes nur eine geringe Rolle. So schätzen die Gäste vor allem die Größe des Skigebietes und die Schneesicherheit. Dies alles wirkt sich auch auf die Weiterempfehlungsrate auf, die ebenfalls klar für Skifahren "Made in Austria" spricht. "Fast 90% empfehlen ihr Skigebiet sicher weiter. Über 95% wollen in Zukunft gleich oft oder sogar öfter Ski fahren", berichtet Wolf.

Österreichs Seilbahnen bleiben in Bewegung

"Der Vergleich der vergangenen beiden Wintersaisonen zeigt es mehr als deutlich: Wir konnten bei wesentlichen Branchenzahlen erneut deutlich zulegen und damit die Unkenrufe mancher Kritiker, die Branche sei keine mit Zukunft, deutlich widerlegen", zeigt sich Obmann Franz Hörl erfreut. So kam es sowohl beim Kassenumsatz mit einem Ergebnis von 1.243 Mio. Euro (reiner Umsatz Bahnen und Lifte) mit einem Plus von sieben Prozent und bei den "Skier Days" mit einer Anzahl von 54,2 Millionen (+ 8,4 Prozent) zu neuen Rekordwerten. Insgesamt tätigten die 254 heimischen Seilbahnunternehmen in der vergangenen Wintersaison an 31.800 Betriebstagen 605 Millionen Beförderungen, rund neun Prozent mehr als im Winter davor.

Vieles neu im Winter 2013/14

Der Blick auf die lange Liste der neuerlichen Investitionen der Unternehmen für die kommende Saison zeigt, dass die Branche auf Kurs und bereit ist, die nächsten Weichen zu stellen. "Das ist sowohl ein Beleg für die wirtschaftlich gesunde Struktur der Unternehmen, als auch für das klare Ziel, nachhaltig und standortsichernd agieren zu wollen", zeigt sich Franz Hörl von den zahlreichen Neuerungen begeistert. Mit geschätzten Investitionen von 507 Mio. Euro im Winter 2013/14 stehen dabei die weitere Stärkung des Komfortfaktors, der weitere Ausbau moderner Infrastruktur sowie die Nachrüstung in Sachen Beschneiung im Fokus.

Weiters zeigen die Unternehmen auch "auf der Piste" erneut Einfallsreichtum. So gehen etwa im Kitzsteinhorn mit der "Black Mamba" (neue schwarze Piste, bis zu 63 % Steilheit) und der "Fun Line" ( Piste mit Wellenbahn, kleinen Sprüngen, Steilkurven) zwei neue Strecken mit hohem Unterhaltungswert in Betrieb. Allein 60 Millionen Euro investiert die Silvrettabahn in Ischgl derzeit für die Pendelbahn Piz Val Gronda inklusive neuer zusätzlicher roter Piste und die 3S-Pardatschgratbahn (Fertigstellung Winter 2014/15). 12 Millionen Euro investiert die Skilifte Schröcken Strolz Gmbh dafür, dass in Zukunft die Skigebiete Lech Zürs und Warth-Schröcken mit dem "Auenfeldjet" verbunden werden. Die Murtal Seilbahnen Betriebe GmbH investiert 9 Millionen Euro in eine 10er-Gondelbahn, während die Bergbahnen Hochzillertal mit einer "VIP-Gondel" - einer hochmodernen Kabine mit Ledersitzen inklusive Massagefunktion und Multimedia System mit Interieur aus der BMW 7er Limousine - für Aufsehen sorgen. 14,5 Millionen Euro investieren die Bergbahnen AG Wagrain in ihr neues Highlight, den "G-Link Wagrain", der die beiden Skiberge Grafenberg und Grießenkareck verbinden wird.

"Die Liste der Investitionen ist lang und demonstriert eindrucksvoll, dass Skifahren in Österreich in der kommenden Saison noch sicherer, moderner und komfortabler wird. Besonderer Wert wird dabei auf die Servicequalität und den Wohlfühlfaktor gelegt. Schließlich sind es vor allem diese Merkmale, die Österreichs Seilbahnen schon bisher auszeichnen und auch in Zukunft dafür sorgen werden, dass unsere Seilbahnen eine weltweit bekannte Erfolgsgeschichte sind", so Hörl. (PM)

