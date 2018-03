Dichtere Intervalle auf mehreren Bim- und Buslinien ab Montag

Angebotsausweitung und mehr Kapazität, u.a. auf Linien 43 und 49

Wien (OTS) - Ab Montag, 28.10.2013, tritt Teil zwei der großen Angebotserweiterung der Wiener Linien in Kraft. Nach den U-Bahn-Linien (seit 5.Oktober), werden nun die Straßenbahnlinien 43 und 49 sowie die Buslinien 35A und 57A werktags (Mo. bis Fr. mit Schulverkehr) zu stark frequentierten Tageszeiten verdichtet. Die Wiener Linien reagieren damit auf steigende Fahrgastzahlen sowie ein geändertes Nutzungsverhalten.

Seit Jahren wachsen die Fahrgastzahlen werktags zu Tageszeiten rund um die Morgen- und Nachmittagsspitze. "Wir investieren 11 Millionen Euro jährlich in diese Angebotserweiterung und verschieben Kapazitäten in stark ausgelastete Tageszeiten. Rund 500.000 Fahrgäste täglich profitieren im gesamten Netz von kürzeren Wartezeiten und mehr Fahrkomfort", so Wiener Linien Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Wiener Linien reagieren auf steigendes Fahrgastaufkommen

Die Straßenbahnlinie 43 ist mit rund 27 Millionen Fahrgästen die am zweitstärksten frequentierte Straßenbahnlinie Wiens. Die neuen Intervalle sorgen werktags mit Schülerverkehr im Zeitraum von circa 8 bis 19 Uhr für ein größeres Angebot. So fährt der 43er etwa von circa 9 bis 11.30 Uhr künftig alle vier statt fünf Minuten. Auf der Linie 49 wird das Intervall von etwa 8.30 Uhr bis 20 Uhr ebenso mehrfach verdichtet, zum Beispiel von 19 bis 20 Uhr auf sechs Minuten (statt 7:30 Minuten). Bei der Buslinie 35A gibt es nach der Morgenspitze etwas dichtere Intervalle. Beim 57A wird in der Früh und am Nachmittag auf höheres Fahrgastaufkommen mit mehr Fahrten und kürzeren Intervallen reagiert.

Einige weitere Buslinien werden bis Jahresende in zwei weiteren Etappen verdichtet, so etwa die Linien 7A, 14A, 29A oder auch der 5B. Insgesamt bieten die Wiener Linien mit der größten Angebotserweiterung seit vielen Jahren jährlich rund 10.000 Fahrten mehr und eine zusätzliche Kapazität von 7,5 Millionen Plätzen in den Fahrzeugen pro Jahr an.

Die zusätzlichen Kapazitäten wandern von schlecht ausgelasteten Morgenstunden am Wochenende (Auslastung ca. 10 %) hin zu den stark frequentierten Tageszeiten unter der Woche (Auslastung 65% und punktuell darüber). Demnach fahren dann Bus- und Straßenbahnlinien an Samstagen bis 7 Uhr - Sonntag bis 9 Uhr - im 15-Minuten-Intervall, danach wie gewohnt alle zehn Minuten.

