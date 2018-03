Metallindustrie: Die Geschäfte laufen gut Drei Viertel der Betriebsräte sehen positive Entwicklung

Linz (OTS) - Die Betriebsräte/-innen haben gute Sensoren, was die Entwicklung der Betriebe betrifft. Denn sie sind direkt vor Ort und können die wirtschaftliche Lage sehr gut einschätzen. Deshalb ist ein Detail der topaktuellen Befragung der oberösterreichischen Betriebsräte/-innen durch das Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (ISW) sehr interessant: Drei Viertel der Betriebsratsvorsitzenden in der Metallindustrie bewerten die Geschäftslage des "eigenen" Unternehmens als sehr gut, gut oder eher gut. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Das bestätigt die Forderung der Gewerkschaften nach echten Lohnerhöhungen ohne Arbeitszeitverschlechterungen. Spielraum dafür ist da."

Ebenfalls interessant: etwa 70 Prozent aller befragten Betriebsräte/-innen halten Streiks für ein legitimes Mittel, um Anliegen durchzusetzen. In der Metallbranche sind es noch mehr: fast drei Viertel (73 Prozent) sehen dies so. Kein Wunder: Bereits jetzt ist der Leistungs- und Zeitdruck auf die Arbeitnehmer/-innen groß -mehr als 80 Prozent aller oberösterreichweit Befragten geben an, dass in ihrem Betrieb hoher Leistungs- und Zeitdruck herrscht. In der Metallindustrie gilt dies fast flächendeckend, fast alle Betriebsräte/-innen (94 Prozent) sind dieser Meinung.

Gesamtwirtschaftlich geben rund acht von zehn Belegschaftsvertretern/-innen an, dass die Arbeit im Betrieb von einem großen Arbeitsvolumen geprägt ist. Im Metallbereich trifft dies auf 90 Prozent der Befragten zu. Die psychische Belastung nahm in den letzten drei Jahren nach Meinung von drei Vierteln der Betriebsratsvorsitzenden in der Metallbranche ebenso wie in anderen Bereichen massiv zu.

"Diese Ergebnisse zeigen, dass die Forderung der Wirtschaft nach noch mehr Flexibilisierung fast schon absurd ist. Denn die Flexibilität der Beschäftigten ist schon maximal vorhanden. Deshalb verstehe ich auch nur allzugut, dass sich die Beschäftigten in der Metallindustrie nicht noch mehr Druck aufbürden lassen wollen", so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Neben fairen Lohnerhöhungen und einem Abbau von Überstunden fordert Kalliauer zudem ein Bonus-Malus-System zur Verminderung gesundheitsschädigender Arbeitsbedingungen. "Betriebe, die nichts gegen festgestellte krankmachende Arbeitsbedingungen tun, sollen zahlen. Jene, die sich wirksam gesundheitsfördernd einsetzen, einen Bonus erhalten", erklärt der AK-Präsident.

