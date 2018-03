StR Ludwig: Neues Wohnprojekt am Nordbahnhofgelände fertiggestellt

Wohnen und Leben für vielfältige Ansprüche in 93 geförderten Wohnungen

Wien (OTS) - Mit seinen insgesamt 80 ha Fläche zählt der Nordbahnhof zu den bedeutendsten innerstädtischen Entwicklungszonen Wiens. Bis 2025 wird dort in mehreren Etappen ein neuer Stadtteil entstehen, der rund 10.000 Wohnungen für 20.000 BewohnerInnen und 10.000 Arbeitsplätze bieten wird. Thema des 2010 vom wohnfonds_wien ausgelobten zweiten Bauträgerwettbewerbs für einen Teilbereich des Nordbahnhofgeländes rund um den Rudolf-Bednar-Park war

"Wohnen mit kultureller Vielfalt". Der gemeinnützige Bauträger Neue Heimat errichtete eines der Siegerprojekte, das jetzt an die MieterInnen übergeben wurde. Von den 93 geförderten Wohnungen bieten 24 dank Superförderung mit Eigenmitteln von 52 Euro/m2 besonders günstige Konditionen. ****

"Mit diesem Projekt ist es hervorragend gelungen, beste Voraussetzungen für ein gutes Miteinander zu schaffen. Durchdachte Gemeinschaftsflächen, deren Nutzung auch begleitet wird, und Begegnungszonen im Freiraum für alle stellen eine aktive Nachbarschaft in den Vordergrund. Die Bildung einer gut funktionierenden Hausgemeinschaft ist am Beginn der Besiedlung der Schlüssel zum späteren guten Zusammenleben aller Mieterinnen und Mieter in einem Haus", hält Wohnbaustadtrat Michael Ludwig fest. Die Stadt Wien unterstützte die Realisierung dieser Wohnhausanlage bei Gesamtbaukosten von 14,1 Mio. Euro mit Fördermitteln in Höhe von 5,6 Mio. Euro.

"Eine der obersten Prämissen des Wiener Wohnbaus ist es, durch gezielten Einsatz von Fördermitteln ein ausdifferenziertes Wohnungsangebot zu schaffen, das den verschiedensten Bedürfnissen Rechnung trägt. Mit diesem Projekt wird einmal mehr unter Beweis gestellt, dass mithilfe der Wiener Wohnbauförderung ein maßgeschneidertes Angebot und keine Wohnungen von der Stange geschaffen werden", so Karl Wurm vom Bauträger Neue Heimat.

Ökologisch und sozial nachhaltig

Dieses Wohnprojekt erfüllt den Niedrigstenergiestandard und ist damit gut fürs Klima und durch niedrige Heizkosten für die Haushaltsbudgets. Es wurde ökologisch nachhaltig nach IBO-Ökopass-und bauXund-Chemikalienmanagementkriterien errichtet. Es besteht aus drei Häusern sowie drei Plätzen als Bindegliedern zwischen grüner Mitte und Straßenraum.

Der Grün- und Freiraum dient als Begegnungsfläche für die BewohnerInnen und als Spiel- und Bewegungsfläche für Kinder. Die 2-bis 5-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 53 bis 113 m2 bieten mit der Funktionalität der Grundrisse einen Mehrfachnutzen für die Benutzbarkeit. Durch besonders groß dimensionierte Fensterflächen erhalten alle Wohnungen ein offenes Raumerlebnis. Spielflure und die Möglichkeit der Gestaltung von Home-Office-Bereichen schaffen individuellen Mehrwert, stellen aber auch Kontakt- und Kommunikationsflächen in der Nachbarschaft dar.

Angelpunkt der aktiven Hausgemeinschaft ist der großzügige, multifunktionale Gemeinschaftsraum, der aufgrund seiner offenen Gestaltung einen hohen Freiraumbezug hat. Dieser Raum wird mit dem Projekt "Friends" der Kinderfreunde gemeinsam mit den BewohnerInnen gestaltet und genutzt und soll langfristig in Selbstorganisation der MieterInnengemeinschaft geführt werden. (Schluss) kau

