"trend": Ski-Krieg um ÖSV

Skiproduzenten drohen ÖSV mit dem Ausstieg aus dem Austria Ski Pool.

Wien (OTS) - Ein paar Monate vor den Olympischen Spielen in Sotschi droht ein Streit um die Ski-Ausrüstung der Alpinsportler, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner kommenden Ausgabe. Im Zentrum der Diskussion steht der "Austria Ski Pool", über den der Österreichische Skiverband (ÖSV) die Ausrüstung der Skistars mit Skiern, Service und Betreuung organisiert. Die großen Skiproduzenten kündigen an, ihr Engagement zu reduzieren oder ganz aussteigen zu wollen. Ihnen sei der alpine Rennsport zu teuer geworden, und der Werbewert sei zu gering, klagen die Chefs von Atomic, Rossignol, Head und Fischer im "trend" beinahe unisono. Markus Zaversnik, Country-Manager von Rossignol: "Wir zahlen zu viel und kriegen zu wenig." Wolfgang Mayrhofer, Geschäftsführer von Atomic: "Der Rennsport kostet viel, aber die Markensichtbarkeit ist gering." Head-Alpin-Bereichsleiter Klaus Hotter: "Wir brauchen einen Skipool-Neu." Franz Föttinger, Fischer: "Wir können nicht mehr nachvollziehen, wo das Geld im ÖSV hinfließt."

Hintergrund des Vorstoßes: Die in den vergangenen Jahren massiv gesunkenen Verkaufsumsätze bei Alpinskiern führen zu einem Umdenken der Hersteller. Nach Sotschi laufen zudem viele Ausrüstungsverträge zwischen Ski-Pool und Skifirmen aus. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel will zwar vorerst nach gemeinsamen Lösungen suchen, macht sich aber durchaus schon um Alternativen Gedanken: "Wenn die Skifirmen tatsächlich einen Ausstieg planen, dann muss man nach neuen Lösungen suchen." Sein Plan B: Der ÖSV würde Alpinskier selber produzieren lassen und die Oberflächen an Sponsoren verkaufen, die auf diese Weise ihre Marken auf den Skiern bewerben können. Schröcksnadel im "trend": "Eine ähnliche Situation haben wir ja bereits bei den Sprungskiern. Die Diskussion hat es im Übrigen schon vor 20 Jahren gegeben. Damals wurde dies aber von den Skifirmen strikt abgelehnt."

