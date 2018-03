"trend": Voestalpine baut 15 neue Werke in China

Eine Umsatzmilliarde bis 2020 im Reich der Mitte - Voestalpine-Chef Wolfgang Eder: "Von BRIC bleibt nur das C übrig."

Wien (OTS) - Viel weiter als bisher bekannt gehen die Pläne des Stahl- und Technologiekonzerns Voestalpine in China, berichtet der "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. "Wir werden bis 2020 rund 15 neue Werke errichten", bestätigt Voestalpine-Chef Eder dem Wirtschaftsmagazin. Der "trend" beziffert - bei durchschnittlich 30 Millionen Euro Investitionsvolumen pro Werk - das gesamte Investitionsvolumen allein aus den neuen Aktivitäten mit rund 450 Millionen Euro. Eder hatte zuletzt von "mehreren hundert Millionen Euro" gesprochen. Während der Umsatzanteil der Region Asien an den Voestalpine-Gesamtumsätzen in den nächsten sieben Jahren verdreifacht werden soll, ist für China allein eine Umsatzmilliarde realistisch -was eine Verfünffachung des jetzigen Niveaus bedeutet.

Neben einem Werk für Spezialprofile nahe Schanghai und einem Automotive-Werk in Qinhuangdao ist laut trend-Information auch ein zweites Werk für Weichen mit dem staatlichen Partner CRSBG geplant. Eder will das nicht bestätigen, "ich schließe es aber auch nicht aus". Grundsätzlich begründet er die Wachstumspläne in Asien mit seiner Einschätzung, dass China von den unter dem Kürzel BRIC zusammengefassten Hoffnungsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China auch mittelfristig am stabilsten sei: "Von BRIC bleibt nur das C übrig. Brasilien ist sicher als Exportmarkt nicht mehr so attraktiv wie in den letzten Jahren, vor allem durch die Volatilität der Währung. In Indien sind die Schwerfälligkeit der politischen Entscheidungsfindung und die Bürokratie ein immer massiveres Hindernis, und in Russland wären zwar die PS da, aber man bringt sie nicht auf die Straße." Konkurrenz für die Stahlproduktion in Österreich sieht Eder aber nicht: "Stahl- oder Walzwerke werden wir in China nicht errichten."

