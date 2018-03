"trend": Wolfgang Rosam startet PR-Kampagne für Automobilwirtschaft

Wien (OTS) - Die Automobilwirtschaft ortet eine autofeindliche Stimmung in der Politik und engagiert den Wiener PR-Profi Wolfgang Rosam, wie das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet. Damit soll ein Gegengewicht zu politisch motivierten Vorhaben wie etwa der Fußgängerzone auf der Wiener Mariahilfer Straße oder strengeren CO2-Grenzwerten gebildet werden. Mit an Bord der neuen Allianz, für die derzeit noch kein Name feststeht, sind bereits die Autohersteller, Händler und Importeure, sowie der Autofahrerclub ARBÖ. Rosam, dessen Agentur Rosam Change Communications den PR-Auftrag übernimmt, führt auch bereits Gespräche mit Versicherungsunternehmen, dem ÖAMTC und der Mineralölwirtschaft. Die Interessensgemeinschaft will laut Rosam "Fakten statt Vorurteile" zum Individualverkehr bieten und sich noch im November einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren.

