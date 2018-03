"trend": Brigitte Ederer kritisiert eigene Partei

Die Ex-SPÖ-Politikerin und Ex-Siemens-Personalchefin hält Teile ihrer Partei für zu statisch. - Die Bildungspolitik sei nicht mehr zeitgemäß, Studiengebühren seien nötig.

Wien (OTS) - Die ehemalige EU-Staatssekretärin Brigitte Ederer, die im September ihren Vorstandsposten bei Siemens abgeben musste, liest ihrer Partei, der SPÖ, die Leviten. Im Interview mit der kommenden Montag erscheinenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "trend" beklagt sie einen "zu engen Blick" mancher Parteifunktionäre. Ederer: "Das Leben außerhalb entwickelt sich offensichtlich ganz anders. Da kommen die Funktionäre nicht mehr mit." Man wolle "immer nur ein Mehr an sozialstaatlichen Notwendigkeiten. Dagegen wird die Frage, wo sich die Hilfe durch Staat und Gesellschaft überlebt hat, nicht gestellt." Manche Funktionäre, so Ederer, "sind einfach stehen geblieben". Viele aufrechte Sozialdemokraten dächten, so Ederer im "trend", "heute noch täglich darüber nach, was man zusätzlich an Leistungen bieten sollte. Aber man kann nicht immer nur aufdoppeln. Der Sozialstaat hat gegenüber der Bevölkerung Pflichten, aber es gibt umgekehrt auch Pflichten des Einzelnen."

Auf die Frage, welche Pflichten sie meine, sagt Ederer, dass etwa Arbeitslose rascher zurück in den Arbeitsprozess finden müssten, oder man auch "im Alter, wenn das finanziell möglich ist, zu den Pflegekosten einen gewissen Beitrag leisten sollte. Es kann nicht alles for free sein."

In diesem Sinne redet sie - der Parteilinie diametral entgegengesetzt - auch Studiengebühren das Wort: "Wenn der Staat eine gute Ausbildung zur Verfügung stellt, kann man dafür etwas verlangen. Kinder aus wohlhabenderen Schichten sollten dafür etwas leisten. Und sozial Schwächere bekämen einen Kredit, der nach Beendigung des Studiums zurückzuzahlen wäre."

Die heimische Bildungspolitik hält Ederer im "trend"-Interview wörtlich für "nicht mehr zeitgemäß": "Die bildungsferneren Schichten haben heute schon wieder weniger Chancen als früher. Das spaltet die Gesellschaft", sagt sie, beklagt das "irrsinnig ineffiziente" Schulsystem und fordert eine gemeinsame Schule der 10-bis 14-Jährigen, denn "die frühe Selektion ist Blödsinn. Jene, die aufgrund des Elternhauses Nachteile haben, muss man stärker unterstützen. Man darf nicht akzeptieren, dass es so viele Schulabbrecher gibt."

Als ÖIAG-Aufsichträtin lässt sie ebenfalls aufhorchen. "Ich glaube, dass es gute Gründe gibt, dass der Staat strategisches Eigentum hält. Dafür braucht es eine Struktur, die Staatsbeteiligungen effizient managt. Und ich meine auch, dass die Kontrolle über die Unternehmen nicht so sehr in Ministeriumshand sein sollte, sondern von dort herausgenommen gehört."

