ORF III am 28. Oktober: Doku-Abend über die Untiefen des World Wide Web

Außerdem: Wiener Vorlesungen zum Thema "Simplify your life"

Wien (OTS) - Elektronische Überwachung, Internetpiraterie und Cyberspace-Zensur stehen im Mittelpunkt des ORF-Doku-Abends am Montag, dem 28. Oktober 2013. Im Anschluss an die Dokumentationen "Tracked down - Die totale Überwachung" (20.15 Uhr), "The Pirate Bay - Das Geschäft mit dem illegalen Download" (21.20 Uhr) und "Unentschieden: Google versus China" (22.45 Uhr) setzen sich die "Wiener Vorlesungen" (23.35 Uhr) mit der Komplexität moderner Lebenswelten auseinander: "Simplify your life - Ist das wünschenswert?" ist das Motto der Sendung, ganz nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Werner Tiki Küstenmacher. Im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt diskutieren der Autor und Philosophin Isolde Charim.

Die Sendungen im Detail:

Gerade im Umfeld der hitzigen Debatten um die Überwachungsmaßnahmen der NSA kommt der Hauptabenddokumentation besondere Bedeutung zu: Um 20.15 Uhr beschäftigt sich der Film "Tracked down - Die totale Überwachung" mit der elektronischen Überwachung seitens Regierungen. Weltweit setzen diese modernste elektronische Kriegsausrüstung ein, um Bürgerinnen und Bürger zu kontrollieren. Entwickelt zur Terrorismusbekämpfung, werden derartige Mittel in Diktaturen wie in Libyen, Syrien und Bahrain dazu verwendet, um Kritiker, Demonstranten und Blogger aufzuspüren und mundtot zu machen.

Anschließend zeigt ORF III um 21.20 Uhr die Doku "The Pirate Bay -Das Geschäft mit dem illegalen Download". Sie kämpfen für ein freies Internet und gegen eine Klage in Millionenhöhe: Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg und Peter Sunde heißen die Männer hinter "The Pirate Bay", einer Plattform zum dezentralen Datenaustausch. Der schwedische Dokumentarfilmer Simon Klose begleitet die drei bei ihrem Kampf ums Netz.

"Unentschieden: Google versus China" heißt die darauffolgende Dokumentation um 22.45 Uhr. Der neue geopolitische Kampfplatz heißt Information. Die chinesische Regierung ist sich dessen wohl bewusst und hat deshalb Facebook, YouTube und Twitter geblockt. Google hat sich geweigert, weiterhin innerhalb der Grenzen der chinesischen Zensur zu agieren, und hat deshalb kurzerhand alle seine Suchmaschinenserver nach Hongkong übersiedelt. Die Konfrontation zeigt auf, dass Cyberspace alles andere als "frei" ist. Auf der anderen Seite ist gerade die ungefilterte Information ein wertvolles Gut für Netzbenutzer geworden.

Um 23.35 Uhr befassen sich die Wiener Vorlesungen mit dem Thema "Simplify your life" - Ist das wünschenswert?" Die moderne Lebenswelt vieler Menschen stellt sich immer komplexer dar. Kein Wunder also, dass ein Ratgeberbuch mit dem Titel "Simplify your life" zum Weltbestseller wurde. Der Autor, Werner Tiki Küstenmacher traf mit seiner Anleitung zum Glücklichsein den Nerv der Zeit. Doch ist Vereinfachung wirklich wünschenswert? Oder muss man viel mehr lernen, die Komplexität zu akzeptieren und mit ihr umzugehen? Was ist der Schlüssel zu einem guten Leben? Im Gespräch mit Hubert Christian Ehalt vertritt Werner Tiki Küstenmacher die These der Vereinfachung und Philosophin Isolde Charim von der Universität Wien die Antithese, dass man die Komplexität der modernen Lebenswelt akzeptieren muss.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at