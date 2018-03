PW Power Systems gibt während Monat des Herstellers in Connecticut Meilenstein von 100. MOBILEPAC®-Einheit bekannt.

Glastonbury, Connecticut (ots/PRNewswire) - PW Power Systems, Inc. (PWPS), ein Unternehmen der Gruppe Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., hat heute bekannt gegeben, dass seine hundertste MOBILEPAC®-Einheit komplett ist und an Sonelgaz, den staatlichen Strom- und Gasversorger von Algerien, geliefert wird.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131025/CG04569

)

Die MOBILEPAC-Einheit, ein in sich geschlossener Gasturbinengenerator, wird von einer FT8®-Maschine von Pratt & Whitney angetrieben. Die FT8-MOBILEPAC-Einheit erzeugt einen Nennwert von 25 Megawatt Elektrizität und arbeitet mit Erdgas oder Flüssigkraftstoff. Das komplette Energiepaket kann schnell auf dem Land-, Luft- oder Seeweg in die ganze Welt geliefert werden, was Abnehmern ermöglicht, flexibel und rasch auf kurz- bis mittelfristigen Bedarf zu reagieren und Notfallsituationen handzuhaben.

Auf einer heutigen Veranstaltung in Bloomfield wird PWPS-Präsident Peter Christman Kommissarin Catherine Smith, Leiterin der Abteilung für Wirtschafts- und Kommunalentwicklung in Connecticut, und den Bürgermeister von Bloomfield, Herrn Sydney Schulman begrüßen. Die Anwesenheit von Vertretern der Staatsregierung ist heute besonders angemessen, da Gouverneur Malloy den Oktober als Monat des Herstellers unter dem Motto Connecticut. Dream It. Do It.® deklariert hat, um die distinguierte 200-jährige Tradition des Staates in der Herstellung von Produkten zu ehren, die das Leben in Connecticut und rund um die Welt täglich beeinflussen.

"PWPS ist eine in Connecticut heimische Firma mit über 50 Jahren Präsenz im Staat. Wir sind stolz darauf, den Meilenstein der hundertsten Einheit im Monat des Herstellers in Connecticut erreicht zu haben", sagte Christman. "Das geniale Design und die Qualität des MOBILEPAC-Produkts sind ein Zeugnis für Connecticuts technische und herstellerische Kapazität, und wir sind stolz darauf, zu einer solchen innovativen Gemeinschaft zu gehören."

Um die bemerkenswerte Leistung zu feiern, treffen sich PWPS-Mitarbeiter und Ehrengäste bei Sound Construction & Engineering, einem örtlichen Zulieferer von PWPS, der zusammen mit seinem Mutterunternehmen, Becon, Inc., wichtige Teile für die MOBILEPAC-Einheit liefert. Bei der Meilensteinfeier werden auch Vertreter von Pratt & Whitney und anderen Anbietern wichtiger Systeme und Teile aus Connecticut und anderen Staaten anwesend sein, die das Programm international erfolgreich gemacht haben.

Informationen zu PW Power Systems, Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@24ec121aPW Power Systems (PWPS) mit Hauptsitz in Glastonbury, Connecticut, ist ein weltweit führender Anbieter von Energielösungen für die Stromerzeugungsindustrie. PWPS hat ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen, das Gasturbinenpakete, Kundendienstleistungen für industrielle Gasturbinen, Systeme für erneuerbare Energien und Konstruktions-, Beschaffungs- und Baudienste umfasst. PWPS ist ein Unternehmen der Gruppe Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). MHI mit Hauptsitz in Tokio (Japan) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schwerindustrieanlagen mit einem konsolidierten Umsatz von rund 34 Mrd. US-$ im Geschäftsjahr, das am 31. März 2013 endete. Die breit gefächerte Produkt- und Dienstleistungspalette von MHI umfasst Schiffbau, Kraftwerke, Chemieanlagen, Umweltausrüstung, Stahlkonstruktionen, industrielle und allgemeine Maschinen, Luftfahrzeuge, Weltraumsysteme und Klimaanlagen. Näheres zu PWPS finden Sie unter www.pwps.com.

