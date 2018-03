Bundeskanzleramt: Reges Besucherinteresse am 10. Tag der offenen Tür

Bundeskanzler Faymann und Bundesministerin Heinisch-Hosek im persönlichen Gespräch mit Gästen

Wien (OTS) - Zahlreiche Interessierte besuchten heute, am Nationalfeiertag, das Bundeskanzleramt. Im Amtsgebäude am Ballhausplatz 2 konnten am Tag der offenen Tür - der heuer zum 10. Mal stattfand - zwischen 12:00 und 18:00 Uhr die Prunk- und Repräsentationsräume sowie das Büro des Bundeskanzlers besichtigt werden. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei für viele Gäste die persönliche Begegnung mit Bundeskanzler Werner Faymann und Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek.

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich über die Aufgaben des Kanzleramts und die historischen Details des Gebäudes informieren. Als besonderes Highlight wurde die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., ein UNESCO-Weltdokumentenerbe, gezeigt. Während des Rundgangs gab es außerdem die Möglichkeit, sich an Informationsständen zu den Themen Cybersicherheit, Verwaltungsinnovation, öffentlicher Dienst, Frauenförderung und Gleichstellung beraten zu lassen. Geboten wurde auch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen, Musik und eigenem Kinderprogramm. Aus dem Burgtheaterensemble lasen Elisabeth Orth, Johannes Krisch, Barbara Petritsch, Robert Reinagl sowie Oliver Masucci.

Im Servicezentrum:HELP.gv.at am Ballhausplatz 1 hatte man heute die Gelegenheit, sich über die Vorteile des E-Government, der Handy-Signatur und Bürgerkarte zu informieren. Mit einem Lichtbildausweis konnte man gleich vor Ort das eigene Handy und die E-Card mit der Bürgerkartenfunktion ausstatten lassen.

Bilder vom Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes,

http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundeskanzleramt - Bundespressedienst

Tel.: (01) 531 15 - 202401

Email: presseabteilung @ bka.gv.at