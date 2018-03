Parlament - mehr als zehntausend Menschen beim Tag der offenen Tür

Prammer: Wir müssen die Demokratie leben, um sie zu bewahren

Wien (PK) - Auf einer Vollversammlung der Vereinten Nationen geht es kaum internationaler zu als beim heutigen Tag der offenen Tür des Parlaments. Bei schönem Herbstwetter strömten etwas mehr als 10.000 BesucherInnen, darunter viele TouristInnen aus nahezu allen Ländern der Welt, in das Hohe Haus. Es gab viele Gelegenheiten für ParlamentarierInnen und ParlamentsbeamtInnen, allen voran Parlamentsdirektor Harald Dossi, ihre Sprachkenntnisse unter Beweis zu stellen. Wie in den vergangenen Jahren waren die Gäste von der architektonischen Schönheit des klassizistischen Prachtbaus an der Wiener Ringstraße begeistert. Entsprechend groß war daher auch ihr Interesse und ihr Verständnis für die Pläne zur nachhaltigen Sanierung des historischen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert - nicht nur bei BesucherInnen aus Österreich, sondern auch bei TouristInnen von nah und fern.

Ein Spaziergang durch die Gesetzgebung

Ganz im Mittelpunkt des Programms stand beim diesjährigen Tag der offenen Tür die Kernaufgabe des Parlamentarismus, die Gesetzgebung. Politiker und Bedienstete der Parlamentsdirektion informierten die Menschen ausführlich über die Arbeit von Nationalrat und Bundesrat, machten sie darüber hinaus mit der "Demokratiewerkstatt" vertraut und erläuterten das reiche Informationsangebot der Parlamentshomepage (www.parlament.gv.at). Viele BesucherInnen nutzten die Möglichkeit, sich am Rednerpult im Sitzungssaal des Nationalrats fotografieren zu lassen. Der "Spaziergang durch die Gesetzgebung" führte auch durch die Amtsräume von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, wo jener Tisch zu sehen war, an dem die Präsidiale tagt, das oberste Leitungsgremium des Parlaments.

Der Rundgang leitete die BesucherInnen auch zum historischen Sitzungssaal, in die Säulenhalle, zum Budgetsaal und in den Empfangssalon. Gern besucht wurde auch das sorgsam restaurierte Palais Epstein mit dem prunkvollen Festsaal. Hier erfuhren die BesucherInnen auch von der wechselvollen Geschichte des Palais, in dem heute die "Demokratiewerkstatt" ihre wichtige politische Bildungsaufgabe erfüllt.

Barbara Prammer zum Nationalfeiertag

Nationalratspräsidentin Prammer zeigte sich über das große Interesse der Menschen am Parlament erfreut. In ihrer Botschaft zum Nationalfeiertag (siehe Video auf www.parlament.gv.at) sagte Prammer:

"Wir können mit unserem Land und seiner Entwicklung sehr zufrieden sein. Österreich zählt nicht nur zu den wohlhabendsten Ländern, sondern ist auch eine selbstbewusste Nation und ein anerkanntes Mitglied der Europäischen Union. Nach einer erfreulich langen Periode des Friedens und der sozialen Stabilität präsentiert sich die Demokratie gefestigt und sie ist für uns selbstverständlich geworden. Deshalb ist es gut und richtig, wenn wir uns einmal im Jahr bewusst machen, was Demokratie ausmacht und dass wir sie leben müssen, um sie zu bewahren. (Schluss) fru

Hinweis: Fotos vom Tag der offenen Tür finden Sie auf der Homepage des Parlaments (www.parlament.gv.at) im Fotoalbum. (Fortsetzung) fru

