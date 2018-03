Reinhard Todt zum Ableben von Bundesratspräsident Peter Mitterer

Der Kärntner führte den Vorsitz in der Länderkammer 2005 und 2010

Wien (PK) - Mit Betroffenheit hat Bundesratspräsident Reinhardt Todt heute die Nachricht vom Ableben des ehemaligen Bundesratspräsidenten Peter Mitterer entgegengenommen. Der Kärntner Peter Mitterer war Präsident der Länderkammer vom 1.7.2005 bis zum 31.12.2005 sowie vom 1.1.2010 bis zum 30.6.2010. Mit seiner objektiven Amtsführung hat sich Peter Mitterer Ansehen und Sympathien über die Fraktionsgrenzen hinweg erworben, erinnerte der Präsident des Bundesrates und sagte:

"Unsere tiefempfundene Anteilnahme gilt der Familie des Verstorbenen".

Der Villacher Peter Mitterer wurde 1946 geboren, betätigte sich als Gastwirt und Landwirt, war sowohl in der Kärntner Wirtschaftskammer als auch in der Bundeswirtschaftskammer aktiv und trat politisch erstmals 1973 im Gemeinderat von Treffen in Erscheinung. Dort übte er von 1979 bis 1985 das Amt des Vizebürgermeisters aus und gehörte bis 1991 dem Gemeindevorstand an. In den Kärntner Landtag wurde der Freiheitliche Peter Mitterer erstmals 1989 gewählt. Von November 1990 bis Mai 1992 war Mitterer auch Abgeordneter zum Nationalrat. Von 1992 bis 1994 fungierte er als Zweiter Präsident und von 2000 bis 2004 als Dritter Präsident des Kärntner Landtages. In den Bundesrat entsandte der Kärntner Landtag Peter Mitterer erstmals im November 2005. In Diskussionen über den Bundesrat trat Peter Mitterer stets für Reformen und für eine Aufwertung der Länderkammer ein. (Schluss) fru

