Karlheinz Töchterle: Spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft im BMWF

Nationalfeiertag: Reger Besucherandrang beim traditionellen Tag der offenen Tür im Wissenschaftsministerium

Wien (OTS) - Wie auch in den vergangenen Jahren öffnet das Palais Starhemberg am Minoritenplatz, Amtssitz des Wissenschafts- und Forschungsministeriums, auch 2013 am Nationalfeiertag wieder seine Pforten. Viele Besucher nutzen die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch und Kennenlernen mit dem Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle in dessen Büro oder für einen Rundgang durch die historischen Räume. "Der heutige Tag der offenen Tür bietet eine gute Gelegenheit für mich, mit vielen Österreicherinnen und Österreichern in Kontakt zu treten, und ich freue mich, dass so viele Besucher unserer Einladung gefolgt sind. Traditionellerweise nutzen wir den Nationalfeiertag auch für eine Leistungsschau, um einen spannenden Einblick in die Welt der Wissenschaft zu ermöglichen und um Wissenschaft näher an die Bürger heranzubringen", verweist Minister Töchterle auf das vielfältige Informationsangebot, mit dem das BMWF auch beim diesjährigen Tag der offenen Tür vertreten ist.

Ausgewählte Erlebnisstationen laden die Besucher zu einer Reise in die Welt der Wissenschaft und geben Einblick in aktuelle Forschungsthemen im Gesundheitsbereich. So gibt es die Möglichkeit, sich über den von der FH St. Pölten entwickelten "Diabetescoach" zu informieren, einen Einblick in die Arbeit des Krebsforschungszentrums MedAustron zu bekommen sowie eine Ganganalyse durchführen zu lassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Informationsvermittlung zum Forschungs- und Industriestandort Österreich, es werden in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Möglichkeiten der Holzanalyse und -verarbeitung präsentiert. Weitere Schwerpunkte sind die Gebirgsforschung in Österreich und der "Forschungsatlas" - eine Onlineplattform, die Wissenswertes über die Forschungslandschaft Österreichs sowie herausragende Forscherinnen und Forscher bündelt und vernetzt. "Diese Projekte geben einen kleinen Einblick in die vielfältigen und herausragenden Forschungsfelder, die in Österreich bearbeitet werden, und sollen bei den Menschen das Interesse auf Wissenschaft wecken", so Wissenschaftsminister Töchterle. Zusätzlich stehen auch heuer wieder die wichtigsten Servicestellen des BMWF als Ansprechpartner für konkrete Anfragen zur Verfügung. Neben der Studieninformation, der Ombudsstelle für Studierende, der österreichischen Datenbanken für Stipendien und Forschungsförderung "grants.at" und "euraxess.at" informieren Experten des BMWF über Forschungsaufenthalte in Österreich und die Anerkennung ausländischer Diplome.

