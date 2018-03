Fernsehansprache des Bundespräsidenten zum Nationalfeiertag am 26. Oktober 2013

Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Liebe Österreicherinnen und Österreicher!

Heute, am 26. Oktober, feiert Österreich seinen Nationalfeiertag.

Nationalfeiertage oder Staatsfeiertage gibt es in fast allen Ländern der Welt. Sie sind jeweils ein Anlass, in besonderer Weise die Verbundenheit mit dem Heimatland zum Ausdruck zu bringen, sich aber auch mit Zukunftsaufgaben und neuen Zielsetzungen zu beschäftigen.

Heuer liegt unser Nationalfeiertag knapp vier Wochen nach einer Nationalratswahl.

Als Ergebnis dieser Wahl kann man feststellen, dass die Parteienlandschaft in Österreich noch bunter geworden ist.

Zwei neue Parteien sind in das Parlament eingezogen, und eine Partei, nämlich das BZÖ, ist aus dem Parlament ausgeschieden.

Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes gibt es ein Sechs-Parteien-Parlament, und die Dominanz der beiden größten Parteien, SPÖ und ÖVP, ist weiter rückläufig.

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Nach Vorliegen des endgültigen Wahlergebnisses waren die ersten Schritte zur Bildung einer neuen Bundesregierung zu setzen.

Ich habe mich vor der Wahl nie auf eine bestimmte Koalitionsform oder auf bestimmte Personen festgelegt.

Denn zuerst mussten die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden.

Das haben sie am 29. September getan.

Faktum ist, dass aus dieser Wahl SPÖ und ÖVP trotz Stimmenverlusten als die beiden stärksten Parteien hervorgegangen sind. Und dass auf diese beiden Parteien eine absolute Mehrheit der Stimmen und der Mandate entfällt.

Diese Tatsache war für mich entscheidend, den Vorsitzenden der stärksten Partei, Bundeskanzler Werner Faymann, mit der Regierungsbildung zu betrauen und den Wunsch hinzuzufügen, mit der zweitstärksten Partei Verhandlungen über die Bildung einer gemeinsamen Regierung aufzunehmen.

Ich bin mir bewusst, dass es zu dieser Entscheidung nicht nur Zustimmung, sondern auch manch kritische Stimmen gegeben hat.

Aber hätte ich den beiden stärksten Parteien keine Chance zur Bildung einer gemeinsamen Regierung geben sollen, obwohl sie bereit und in der Lage sind mit 99 von 183 Mandaten einen Regierungsauftrag zu übernehmen?

Das wäre nicht fair und auch nicht im Interesse unseres Landes gelegen.

Eines ist allerdings richtig:

Wenn SPÖ und ÖVP neuerlich eine gemeinsame Bundesregierung bilden, aber weitere Vertrauensverluste vermeiden wollen, müssen sie aus den Fehlern der letzten Jahre lernen und durch konkrete Leistungen überzeugen, um einen langjährigen, negativen Trend umzudrehen.

Eine solche Trendwende setzt auch voraus, die Idee der Zusammenarbeit nicht durch andauernde parteipolitische Rempeleien unglaubwürdig und unattraktiv zu machen.

Es wird unverzichtbar sein, gleich zu Beginn der Regierungstätigkeit einige feste Pflöcke in den Boden zu schlagen und Problemlösungen anzubieten, die in den vergangenen Jahren nicht erreichbar waren. Ich denke z.B. an die ganz wichtige Bildungspolitik.

Es wird auch notwendig sein, einen zukunftstauglichen Ausgleich zwischen einer dynamischen Wirtschaftspolitik und einer fairen Sozialpolitik zu finden.

Und was das Thema Europa betrifft, ist es meine feste Überzeugung, dass die zu bildende neue Bundesregierung darauf hinarbeiten muss, dass Österreich und Europa nicht als Gegensätze empfunden werden, sondern in ihrer Gesamtheit und in ihrer wechselseitigen Bedingtheit gesehen und bearbeitet werden.

In diesem Sinne wünsche ich mir Regierungsverhandlungen, bei denen es weder Verhandlungssieger noch Verhandlungsverlierer gibt, sondern ein gutes, den Interessen Österreichs dienendes Verhandlungsergebnis.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Eine Politik, die langfristig erfolgreich sein will, darf sich nicht von Schlagzeilen oder von kurzfristigen taktischen Überlegungen treiben lassen.

Österreich steht heute ganz sicher nicht so schlecht da, wie es manche darstellen, aber auch nicht so gut, dass man auf weitere Anstrengungen verzichten könnte. Wir müssen heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Österreich auch in der nächsten Generation im europäischen Spitzenfeld liegt.

Zuletzt noch eine Mahnung oder Bitte: Ein guter Start der neuen Regierung setzt auch voraus, dass die Verhandlungen zügig geführt und in guter Zeit abgeschlossen werden.

In der ersten Dezemberhälfte müsste der Abschluss der Regierungsverhandlungen unter Dach und Fach sein. Und dann muss an einem Strang gezogen werden.

Das ist mein Wunsch zum Nationalfeiertag.

Ich danke Ihnen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.

