Klug: Modernisierungskurs im Österreichischen Bundesheer wird fortgesetzt

Angelobung von 1.183 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Wiener Heldenplatz

Wien (OTS/SK) - Verteidigungsminister Gerald Klug hat am heutigen Nationalfeiertag bei der Angelobung von 1.183 Rekrutinnen und Rekruten auf dem Wiener Heldenplatz die Bedeutung der Wiedererlangung der staatlichen Souveränität und den Beschluss der immerwährenden Neutralität Österreichs betont: "Vor nunmehr 75 Jahren, am selben Platz an dem wir heute gemeinsam stehen, gab Österreich seine Unabhängigkeit auf und wurde in den grausamsten und verheerendsten Krieg unserer Geschichte verwickelt." Aus dieser dunklen Vergangenheit habe Österreich gelernt: "Heute stehen wir wieder hier und blicken auf ein gefestigtes, stabiles und wohlhabendes Österreich im Herzen Europas." Das Österreichische Bundesheer sei ein wichtiger Teil dieser beispielhaften demokratischen Entwicklung. Der Verteidigungsminister bekräftigte, dass er alles daran setzen werde, dass das Österreichische Bundesheer seine Aufgaben auch in Zukunft mit hoher Qualität fortsetzen kann. ****

Das Österreichische Bundesheer habe in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass es sämtliche Aufgabenstellungen - sei es bei der Grenzraumüberwachung, im Katastrophenschutz oder im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz - "mit großem Engagement erfolgreich bewältigt hat", sagte Klug und erinnerte etwa an die Katastropheneinsätze im Zuge von Hochwasser und Waldbränden im heurigen Sommer. Nicht nur in Österreich, auch im Ausland würden die Leistungen des Bundesheeres anerkannt: "Unsere Soldatinnen und Soldaten genießen einen guten Ruf und werden als Profis geschätzt", betonte der Verteidigungsminister. Derzeit seien etwa 800 österreichische Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz. In Anbetracht der Größe Österreichs sei das ein "Spitzenwert" und ein "deutliches Zeichen internationaler Solidarität", so Klug. "Frieden am Balkan, im Nahen Osten und Nordafrika sind Voraussetzung für die Sicherheit in Europa und somit auch in Österreich" unterstrich der Verteidigungsminister.

Auch die weitere Verbesserung und Reform des Grundwehrdienstes sieht Klug als "klaren Auftrag". Es habe bereits viele Verbesserungen für die Truppe gegeben, etwa im Bereich der Sportausbildung. Insgesamt seien rund 180 Maßnahmen erarbeitet worden, "um einen sinnvollen, abwechslungsreichen und lohnenden Wehrdienst zu ermöglichen", unterstrich der Minister. Der Grundwehrdienst solle für Bundesheer und Grundwehrdiener eine "Win-win-Situation" darstellen. Neben der Stärkung der Truppe gehe es darum, dass es für jeden Einzelnen erstrebenswert sein müsse, Dienst im Bundesheer zu leisten, so Klug.

Der Verteidigungsminister dankte allen Soldatinnen und Soldaten, die in der Vergangenheit - sei es bei Auslandseinsätzen oder im Katastrophenschutz - "auf aufopferungsvolle Art und Weise geholfen haben" und die immer wieder "Einsatzbereitschaft, Einsatzwille und Leistungsfähigkeit" des Bundesheeres unter Beweis gestellt haben. Auch bei den 1.183 jungen Rekrutinnen und Rekruten bedankte sich Klug für ihren Entschluss, den Grundwehrdienst zu absolvieren und wünschte allen einen "ereignisreichen, spannenden und unfallfreien Grundwehrdienst". (Schluss) sc/bj/eg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum