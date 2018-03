Schlumberger ehrt Skistars

Die österreichische Antwort auf Champagner begleitet den ÖSV bei den Highlights der Weltcup-Saison in Österreich

Wien (OTS) - Zwei große, österreichische Traditionen gehen gemeinsame Wege: Schlumberger als traditionsreichste österreichische Sektkellerei und der ÖSV, der international erfolgreichste österreichische Sportverband, verkündeten feierlich ihre Zusammenarbeit, beginnend mit dem Weltcup 2013/14. Das edle Getränk begleitet nicht nur die Veranstaltungen des ÖSV rund um den Weltcup, sondern auch die Sieger werden bei offiziellen Siegerehrungen mit einer besonderen Auszeichnung aus dem Hause Schlumberger beschenkt.

"Mit Schlumberger wurde ein Partner gefunden, der in vergleichbarem Maße für ausgezeichnete heimische Qualität und österreichische Tradition weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist", meinte dazu ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. "Der ÖSV steht für hervorragende Leistungen im Spitzensport und Schlumberger setzt seit seinem Bestehen Maßstäbe für Qualitätsprodukte aus rein österreichischer Produktion." Mit dem Auftakt des Weltcups in Sölden am 26. Oktober 2013 wird offiziell der Startschuss für die Kooperation zwischen Schlumberger und dem österreichischen Skiverband gegeben. Als offizieller Ausstatter und Sekt-Partner im Hospitality-Bereich versorgt Schlumberger als österreichische Antwort auf Champagner den ÖSV mit Sektspezialitäten aus dem Traditionshaus. "Es freut uns sehr, dass diese Kooperation zustande gekommen ist", so Eduard Kranebitter, Vorstandsvorsitzender bei Schlumberger. "Der Wintersport sowie die Erfolge des ÖSV und seiner Sportler sind Identifikation für viele Österreicher. Die herrlichen Bilder aus den heimischen Alpen gehen um die Welt und sind die beste Werbung für Österreich. Schlumberger ist in seinem Bereich ebenfalls Botschafter Österreichs und es freut mich, dass die Partnerschaft mit dem ÖSV dieses Bekenntnis zu Österreich weiter stärkt."

Prickelnde Highlights und glückliche Gewinner

Neben dem Weltcup-Auftakt in Sölden ist Schlumberger allerdings noch bei zahlreichen weiteren Veranstaltungen des Weltcup-Winters in Österreich vertreten und begleitet die Gäste des ÖSV im Hospitality-Bereich mit Produkten von Schlumberger. Darüber hinaus erhalten die Sieger, Zweit- und Drittplatzierten eine individuell gestaltete 1,5l Schlumberger Magnumflasche zur Erinnerung an einen besonderen Augenblick. Bereits bei der FIS Alpinen Ski-WM in Schladming wurde den Medaillengewinnern eine Auszeichnung dieser Art zuteil, und ließ die Gesichter der so Geehrten strahlen. "Was wir allerdings überhaupt nicht wollen, ist, dass in der Euphorie des Augenblicks der Sekt zum herumspritzen verwendet wird", ergänzen beide Partner unisono. "Ein so edles, aufwändig hergestelltes Produkt soll genossen werden - nicht verschwendet."

Mehr Informationen erhalten Sie unter: http://gruppe.schlumberger.at

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher:

Mag. (FH) Markus Graser, Schlumberger Wein- und Sektkellerei GmbH

Tel: +43 664 81 45 901, eMail: markus.graser @ schlumberger.at



Ansprechperson Agentur:

Florian Tursky, P8 GMBH

Tel: +43 676 756 38 31, eMail: f.tursky @ hofherr.com