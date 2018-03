Spindelegger: "Weltweit für Sie da" - Motto des Außenministeriums wird täglich mit Leben erfüllt

Wien (OTS) - "Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher den Nationalfeiertag dafür nutzen, um sich an dem traditionellen Tag der offenen Tür über das Außenministerium und dessen vielfältige Tätigkeiten zu erkundigen. Wir versorgen die Besucherinnen und Besucher an den zahlreichen Ständen einerseits mit praktischen Informationen für den nächsten Urlaub, und versuchen gleichzeitig einen Einblick in die spannende Arbeit der internationalen Beziehungen zu geben", so Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger anlässlich des heutigen Tages der offenen Tür im Außenministerium.

Mit dem Europäischen Jahr der Bürger 2013, Kroatien als 28. Mitgliedsland und den Wahlen zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 liegt auch in diesem Jahr ein wichtiger Programmschwerpunkt auf der Europäischen Union. Des Weiteren konnten sich Interessierte Besucher über die Zukunftsregion Donauraum, über Österreichs Beitrag zur internationalen Sicherheit und über das Thema "Menschenhandel -Die Sklaverei des 21. Jahrhunderts" informieren.

Mit der online-Reiseregistrierung, dem Facebook- & Twitter-Auftritt und der schon bewährten App für Auslandsreisen wird das Außenministerium auch heuer auf diversen neuen Kommunikations- und Medienwegen präsent sein.

Für die Jüngsten gab es auch in diesem Jahr wieder ein Kinderschminken mit Fahnenmotiven, ein Kinderquiz und Musikworkshops für Kinder ab 5 Jahren. Neben der Österreichischen Auslandskultur, der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und der EZA Station "Wasser ist Leben" gibt es mit den Auftritten von Kobalo (Burkina Faso) & Mosa Sisic (Serbien, Österreich) auch Musikalisches für Klein und Groß.

Über die vielen Besucher zeigten sich sowohl Vizekanzler Spindelegger, als auch Staatssekretär Reinhold Lopatka höchst erfreut. "Das große Interesse der Menschen unterstreicht den wichtigen Stellenwert der Außenpolitik für Österreich und motiviert das "Team Außenministerium" bei seiner Arbeit in Österreich und an den internationalen Vertretungsbehörden. "Weltweit für sie da" heißt das Motto des Außenministeriums - das von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich mit Leben erfüllt wird", so Spindelegger abschließend.

