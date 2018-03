Innovationsministerin Bures gratuliert den ÖsterreicherInnen des Jahres

Die Gletscherforscherin Andrea Fischer wurde zur Forscherin des Jahres gekürt

Wien (OTS/BMVIT) - "Wenn die Tageszeitung 'Die Presse' die ÖsterreicherInnen des Jahres mit der 'Austria' auszeichnet, wird sehr gut sichtbar, dass Österreich reich an Talenten ist. Und wenn eine Frau in einem stark von Männern dominierten Bereich als Beste hervorgeht, dann freut mich das ganz besonders ", erklärt Innovationsministerin Doris Bures und gratuliert der Gletscherforscherin Andrea Fischer, die am Freitag zur Österreicherin des Jahres 2013 in der Kategorie Forschung ausgezeichnet wurde. ****

Andrea Fischer hat ihre Dissertation bei Helmut Rott in Innsbruck zum Thema Radarfernerkundung von Gletschern verfasst und somit eine grundsolide wissenschaftliche Ausbildung zur Anwendung von Satellitendaten absolviert. Ihr Know-how und ihr persönlicher Einsatz im Monitoring von Gletschern, Eis und Schnee sind beachtlich und bringen einen Mehrwert für die Gesellschaft. Denn die Erkenntnisse von Andrea Fischer fließen direkt in die aktuellen Diskussionen zum Thema Klimawandel ein. Sie sind aber auch von essentieller Bedeutung, wenn es um Fragestellungen wie die zukünftige Entwicklung der Gletscherschigebiete (Tourismusrelevanz) oder um die Nutzung der Gletscher als Trinkwasserspeicher geht.

