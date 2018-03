Novo Nordisk tauscht 3 Chargen von NovoMix(R) 30 FlexPen(R) in Österreich aus

Wien (OTS) - Novo Nordisk führt in Österreich einen Austausch von 3 Chargen des Insulin-Arzneimittels NovoMix(R) 30 FlexPen(R) durch. NovoMix(R) 30 FlexPen(R) (Biphasisches Insulinaspart 30) ist indiziert zur Behandlung von Diabetes. Patienten, die NovoMix(R) 30 Penfill(R) verwenden sind davon NICHT betroffen.

Ein geringer Teil (0,14%) der NovoMix(R) 30 FlexPen(R) der betroffenen Chargen weist eine zu geringe oder zu hohe Insulinkonzentration auf, was dazu führen könnte, dass die Blutzuckerwerte der Patienten höher oder niedriger liegen als erwartet. Zum Schutz der Patientensicherheit hat sich Novo Nordisk daher entschieden, alle Produkte der betroffenen Chargen von Großhändlern und Apotheken in Österreich auszutauschen. Schätzungsweise verwenden in Österreich etwa 1.900 Patienten NovoMix(R) 30 FlexPen(R), wobei zusätzlich zu betonen ist, dass 99,86% der ausgelieferten betroffenen Chargen den Qualitätskriterien entsprechen.

Folgende Chargen von NovoMix(R) 30 FlexPen(R) sind in Österreich betroffen:

Chargen-Nr.: CP50912

Chargen-Nr.: CP50639

Chargen-Nr.: CP50750

Im untenstehenden Bild können Sie erkennen, wo die Chargen-Nummer auf dem NovoMix(R) 30 FlexPen(R) ablesbar ist (unterste Zeile im weißen Feld auf der Abbildung).

Die Patienten oder ihre Betreuer können die Chargennummer, die auf dem Pen aufgedruckt ist, selbst überprüfen, um festzustellen, ob ihr Arzneimittel betroffen ist. Für Patienten, die ein NovoMix(R) 30 FlexPen(R) Arzneimittel mit einer Chargennummer verwenden, die in der obenstehenden Liste nicht angeführt wird, besteht kein Anlass für Bedenken und sie können ihre Behandlung wie gewohnt fortsetzen. Das gleiche gilt auch für Patienten, die andere Novo Nordisk Arzneimittel verwenden.

Patienten, die ein Produkt mit einer der oben angeführten Chargennummern verwenden, sollten die angeführten Empfehlungen beachten.

Ratschläge für Patienten, die einen NovoMix(R) 30 FlexPen(R) mit einer der angeführten Chargennummern verwenden:

- Brechen Sie die Behandlung nicht ab, ohne vorher Ihren Arzt zu Rate zu ziehen.

- Messen Sie Ihren Blutzuckerspiegel regelmäßig, um sicherzustellen, dass er gut eingestellt ist.

- Liegt Ihr Blutzucker-Wert außerhalb Ihrer üblichen Messungen oder spüren Sie Symptome einer Unter- oder Überzuckerung (Hypo- oder Hyperglykämie), kontaktieren Sie bitte Ihre Ärztin/Ihren Arzt, die nächste Spitalsambulanz oder einen medizinischen Notdienst. Die Behandler sind auch darüber informiert, wie diese Nebenwirkungen gemeldet werden müssen.

- Wenn Sie sich unsicher fühlen, Ihre Blutzuckerwerte aber in Ordnung sind und Sie keine Symptome einer Unter- oder Überzuckerung verspüren, kontaktieren Sie bitte Ihre Apotheke und ersuchen sie um einen Austausch der betroffenen Packung NovoMix(R) 30 FlexPen(R). (Bitte die betroffene Packung mitnehmen!)

Sollte kein Ersatz zur Verfügung stehen, kontaktieren Sie bitte eine Ärztin/einen Arzt.

Novo Nordisk hat es sich zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Arzneimittel zur Verfügung zu stellen, und möchte sich aufrichtig für diese unglückliche Situation entschuldigen und auch für die möglichen Probleme und Unannehmlichkeiten, die diese für Patienten und Ärzte mit sich bringen könnte. Wir arbeiten eng mit der österreichischen Zulassungsbehörde (BAGES/AGES - Medizinmarktaufsicht) zusammen, um die höchstmögliche Patientensicherheit zu gewährleisten und die Unannehmlichkeiten, die dieser Austausch mit sich bringt, auf ein Minimum zu beschränken. In diesem Zusammenhang werden Ärzte, Apotheker und Patienten entsprechend informiert.

Informationen zu NovoMix(R) 30 FlexPen(R)

NovoMix(R) 30 (Biphasisches Insulinaspart 30) ist eine biphasische Suspension des Insulinanalogons Insulinaspart. Die Suspension enthält rasch wirkendes und intermediär wirkendes Insulinaspart im Verhältnis 30/70. NovoMix(R) 30 ist indiziert zur Behandlung von Diabetes mellitus bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab einem Alter von 10 Jahren. NovoMix(R)30 FlexPen(R) ist ein Fertigpen. NovoMix(R) 30 Penfill(R) ist im Gegensatz dazu, für die Anwendung in einem Dauerpen bestimmt.

Mit seinem Hauptgeschäftssitz in Dänemark ist Novo Nordisk ein global tätiges pharmazeutisches Unternehmen mit 90 Jahren Innovation und führender Rolle in der Diabetesbehandlung. Das Unternehmen nimmt auch im Bereich Hämophilie, Wachstumshormontherapie und Hormonersatztherapie eine Führungsrolle ein. Novo Nordisk beschäftigt rund 36.000 Mitarbeiter in 75 Ländern und vertreibt seine Produkte in mehr als 180 Ländern. Weitere Informationen unter novonordisk.at.

Weitere Informationen

www.novonordisk.at

Hotline zum Austausch von NovoMix(R) 30 FlexPen(R)

Tel: 0800 22 77 95

Allgemeiner Kundenservice

Tel: 0800 008 009

E-Mail: kundenservice @ novonordisk.com

