Österreich feiert am Tag des Bundesheeres seine Soldaten

Wie ernst ist das gemeint?

Wien (OTS) - Die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere (IGBO) begeht den Nationalfeiertag und damit den "Tag des Bundesheeres" mit gemischten Gefühlen.

Einerseits ist man natürlich stolz auf erbrachte Leistungen, auf die Anerkennung der Mitbürgerinnen / Mitbürger und der politischen Repräsentanten.

Wahrscheinlich ist der Bevölkerung aber weitgehend unbekannt, dass Bürgerinnen und Bürger in Uniform in der Realität grob benachteiligt werden.

So etwa in der Frage, wie viele Monate Dienst als Zeitsoldat für die Bemessung des Pensionsanspruches herangezogen werden.

Aber auch durch die Tatsache, dass nur für Soldaten nicht gilt, was für Beamte der zivilen Verwaltung zwischenzeitig selbstverständlich ist: Hast du ein Studium, dann wirst du dieser Qualifikation entsprechend besoldet!

Tausende Mitbürgerinnen und Mitbürger bringen am Tag des Bundesheeres den Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres ihre Wertschätzung entgegen und besuchen die Veranstaltungen des Bundesheeres.

Die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere verlangt, dass Parlament und Bundesregierung dieser Wertschätzung gerecht werden und alle Benachteiligungen für die Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres beseitigen.

