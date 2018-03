Nationalfeiertag - Stronach/Lugar: Große Aufgaben lasten auf der Politik

Wir müssen endlich damit beginnen, Reformen anzugehen und einen korrekten politischen Rahmen zu schaffen!

Wien (OTS) - "Am 26. Oktober wurde vom österreichischen Nationalrat ein Verfassungsgesetz beschlossen, in dem die immerwährende Neutralität festgeschrieben steht", erinnert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Und weiter: "Leisten wir uns am heutigen Tag doch einen Blick zurück auf die Generation unserer Großeltern und Urgroßeltern, deren Leben von Gewaltherrschaft, Armut, Krieg und Vertreibung bestimmt war. Aber behalten wir auch im Auge, dass große Aufgaben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf der Politik lasten."

Der Status Österreichs als neutrales Land hat unsere Geschichte entscheidend beeinflusst. Bis heute verdanken wir die gefestigte Stellung Österreichs in einem friedlichen und geeinten Europa besonders dieser Definition. Frieden, Gerechtigkeit und stabile Werte sind die Grundsäulen auf die Österreich in seiner Erfolgsgeschichte seit 1945 zurückblicken kann, erinnert Lugar.

"Die Zweite Republik war zu Recht eine stolze Erfolgsgeschichte, doch jetzt braucht unser Land einen neuen, starken Impuls für die Zukunft. Österreich kann mehr, denn in der Bevölkerung sind Fleiß und Innovationskraft zu Genüge vorhanden. Wir müssen nur endlich damit beginnen, Reformen anzugehen und einen korrekten politischen Rahmen zu schaffen!", verlangt Lugar.

Die Politik müsse wieder kraftvoll werden und mit Transparenz und Verständnis notwendige Reformen schaffen. Es dürfe auf keinen Fall weiter der Eindruck erweckt werden, dass Entscheidungen stets über die Köpfe der Betroffenen hinweg gemacht werden. Lugar: "Politik muss aus Sorge um das Gemeinwohl gemacht werden und nicht aus Freude an der Macht die mit der Politik einhergeht."

"Unsere gemeinsame Pflicht ist es, dafür einzutreten, dass Österreich ein Land bleibt, in dem das Gemeinsame überwiegt und das politische Handeln stets im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher erfolgt", mahnt Team Stronach Klubobmann Lugar.

