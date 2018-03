Glawischnig zum Nationalfeiertag: Österreich muss sicherer Hafen für Flüchtlinge sein

Europa und Österreich müssen Beitrag leisten bei Syrien-Flüchtlingen

Wien (OTS) - Am heutigen Nationalfeiertag gedenkt Österreich des Beschlusses des Neutralitätsgesetzes am 26. Oktober 1955. "Neutralität heißt gerade heute auch, dass wir einen sicheren Hafen für Flüchtlinge bieten müssen. Die Situation in Syrien und nahezu täglich im Mittelmeer ertrinkende Flüchtlinge sind Mahnung für das neutrale Österreich und für ganz Europa seinen Beitrag zu leisten", stellt Eva Glawischnig, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen, fest. Syrienflüchtlinge müssen als de facto Kriegsflüchtlinge anerkannt und damit einen vorübergehenden Aufenthalt in den EU-Staaten und auch in Österreich erhalten.

Der Beschluss der Rats- und der RegierungschefInnen erst im nächsten Juni weiter über die Asylfrage zu diskutieren, ist angesichts der akuten Herausforderungen an Zynismus kaum zu überbieten. "Wir brauchen jetzt ein Schutzangebot für die zivilen Opfer, die auch im Syrienkrieg einmal mehr in allererster Linie Frauen und Kinder sind" so Glawischnig. Durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von EU-Staaten sollten auch die Nachbarländer Syriens unterstützt und entlastet werden, die etwa zwei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen haben.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at