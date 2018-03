Kocmich im "profil"-Inteview: "Es geht uns nicht ums Geld"

OeNB-Zentralbetriebsrats-Vorsitzender Robert Kocmich verteidigt Luxuspensions-Regelungen - Kritik an Gouverneur Nowotny

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" verteidigt Robert Kocmich, Zentralbetriebsrats-Vorsitzender der Oesterreichischen Nationalbank, die Luxuspensionen der Notenbank. "Wir haben uns nie etwas erschlichen, sondern die Verträge sind mit uns im Konsens und einzeln auf Lebenszeit abgeschlossen worden", erklärt Kocmich, der im Namen von Aktiven und OeNB-Pensionisten beim Arbeitsgericht eine Klage gegen die seit 1. Jänner durch das 2. Stabilitätsgesetz eingeführte Solidaritätsabgabe von rund 200 Euro im Monat pro Mitarbeiter eingebracht hat. "Es geht uns nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. Darf der Staat in Einzelverträge eingreifen oder nicht?"

Kocmich kritisiert OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny. "Mit unserer Klage agieren wir übrigens auch für das Unternehmen, das sich gar nicht gegen dieses Gesetz gewehrt hat. Die OeNB hätte darauf reagieren müssen, weil sie unabhängig bleiben muss." Kocmich ortet zudem ein "Versehen" der Bundesregierung. "Sie hat mit diesem Gesetz auch nicht die Europäische Zentralbank befasst, obwohl dies notwendig gewesen wäre."

Zum Verkauf der günstigen Dienstwohnungen für OeNB-Mitarbeiter erklärt Kocmich im "profil"-Interview: "Auch diese Mietverträge wurden auf Lebenszeit abgeschlossen. Aber wir haben dem Verkauf der Wohnungen zugestimmt, weil auch wir erkannt haben, dass die soziale Symmetrie nicht mehr gegeben ist."

