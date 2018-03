"profil": Verbund zur ÖIAG

Staatsanteile werden ÖIAG einverleibt - Reform der Aufsichtsratsbestellung der Staatsholding

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, erzielten die Koalitionsverhandler SPÖ und ÖVP vorab eine erste Einigung in einer Sachfrage. Demnach soll der 51-Prozent-Staatsanteil am Verbund der ÖIAG einverleibt werden. Bisher fiel der Energieversorger in den Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums. Wie "profil" weiter berichtet, fixierten SPÖ und ÖVP überdies eine Reform der Bestellung der ÖIAG-Aufsichtsräte. Demnach wird die aus der Ära Schwarz-Blau stammende Regelung, wonach sich das Aufsichtsgremium der Staatsholding aus sich selbst erneuert, fallen.

