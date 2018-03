Wipro führt zusammen mit Kony in Hyderabad das Mobility Center of Excellence ein

Bangalore, Indien Und East Brunswick, New Jersey (ots/PRNewswire) - Wipro Ltd. , ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Consulting und Outsourcing, gab heute die zusammen mit Kony, Inc in Hyderabad realisierte Einführung des Wipro Mobility Center of Excellence bekannt.

Der Fokus des Exzellenzzentrums liegt darauf, Multi-Channel-App-Erfahrungen, welche auf der Kony Erfahrungsplattform beruhen, zu betreiben. Es wird Wipro und Kony dabei unterstützen, erstklassige Lösungen zu entwickeln, welche auf Konys führender Plattform für die Entwicklung von Mobilanwendungen beruhen sowie auf Technologien der nächsten Generation wie Mobility, Cloud und Analytics.

Mit der heutigen Einführung auf dem Gatchibowli Campus in Hyderabad von Wipro ist dieses Exzellenzzentrum das erste, das zusammen mit Kody geschaffen wurde und das Unternehmen dabei unterstützt, Multi-Channel-Anwendungen anzubieten. Diese Einrichtung ist mit einer hochmodernen Infrastruktur ausgestattet, welche Wipro dabei hilft, unter Nutzung der Erfahrungsplattform von Kony innovative mobile Lösungen für gemeinsame weltweit tätige Kunden zu entwickeln und für diese auszustellen.

"Die sich schnell verändernde mobile Landschaft erzeugt Herausforderungen, welche eine agile Entwicklungslandschaft erfordern, die Menschen, Prozesse und Technologien zusammenbringt", erklärte Anirban Roy, Chief Operations Officer (Indien) für Kony, Inc. "Wir haben uns mit Wipro zusammengeschlossen, um die innovativsten Multi-Channel-Lösungen zusammen mit den Best Practices der Branche für alle Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus anzubieten. Wir sind sehr erfreut über diese Zusammenarbeit."

Gaurav Dhall, weltweiter Leiter von Wipro Mobility Solutions, erklärte: "Unternehmenskunden wollen nun bessere Innovationen und Werte für ihr Geschäft. Dafür nutzen sie durchschlagende Technologien wie Mobil- und Cloudtechnologien sowie soziale Technologien und Analytics". Das Exzellenzzentrum wird Kunden dabei unterstützen, mithilfe der Kony-Plattform neue Produkte und Services über mehrere Kanäle hinweg zu entwickeln."

Das Zentrum wird den Kunden Mehrwert bieten, indem prozessspezifische Geschäftslösungen und eine Vordenkerrolle rund um bereits vorhandene und neu aufkommende Technologie, die auf Lösungen von Kony beruhen, geboten werden. Rund um die neuen Produkte von Kony werden erstklassige Weiterbildungen bereitgestellt sowie Unterstützung bei der Entwicklung von spezifischen Kompetenzen geboten.

Informationen zu Wipro Ltd.

Wipro Ltd. ist ein führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Consulting und Outsourcing, welches Lösungen liefert, die Kunden dabei unterstützen, ihr Geschäft besser zu betreiben. Wipro bietet bessere Geschäftsergebnisse durch eine tiefgreifende Branchenkenntnis und einen Rundumblick in Bezug auf "Business through Technology" - wodurch Kunden dabei unterstützt werden, ihre Geschäfte erfolgreich zu führen und anzupassen. Das Unternehmen ist weltweit für sein umfangreiches Serviceportfolio, seinen fachmännischen Ansatz zur Bereitstellung von Innovationen und sein unternehmensweites Engagement für Nachhaltigkeit anerkannt. Wipro verfügt über 140.000 Mitarbeiter, welche Kunden in 57 Ländern bedienen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website http://www.wipro.com.

Informationen zu Kony Inc.

Kony ist mit über 600 Live-Channel-Apps, die über 20 Millionen Endbenutzer in 45 Ländern dienen, die am schnellsten wachsende cloudbasierte Entwicklungsplattform für mobile Anwendungen (MADP -Mobile Application Development Platform) in der Branche. Die Erfahrungsplattform von Kony ist eine Plattform für den integrierten Softwareentwicklungszyklus zum Definieren, Gestalten, Entwickeln, Testen, Bereitstellen und zum Verwalten von Multi-Channel-Anwendungen über eine einzige Codebasis. Mit Kony können Sie atemberaubende erste Erfahrungen für Nutzer bereitstellen, eine schnellere Markteinführung erreichen und die Gesamtbetriebskosten für ihre Anwendung senken. Kony bietet auch eine Suite an mehr als 30 einsatzbereiten B2E- und B2C-Anwendungen an, welche Kunden dabei unterstützen, ihr Geschäft schnell auszubauen.

Im Jahr 2013 wurde Kony zum "führenden Unternehmen" im "Gartner Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms (MADP)" ernannt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kony.com. Setzen Sie sich mit Kony über Twitter [https://twitter.com/kony], Facebook und LinkedIn in Verbindung.

Alle anderen, hierin erwähnten Produkte und Servicenamen sind Handelsmarken der entsprechenden Unternehmen.

Zukunftsweisende Aussagen und Warnhinweise von Wipro

