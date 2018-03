KORREKTUR zu OTS 225 von heute - Abschied eines Landesfürsten

Der Landeshauptmann, der ein Vierteljahrhundert alle Fäden in der Hand hielt, fürchtet nichts mehr als die Bedeutungslosigkeit.

Luis Durnwalders zögernde Haltung bei der Regelung seiner Nachfolge hat seiner Partei wehgetan und sein Lebenswerk beschädigt.

In Südtirol endet eine Ära: Nach 24 Jahren und sieben Monaten an der Spitze des Landes räumt Luis Durnwalder sein Büro. Die Wahl am Sonntag setzt einem jahrelangen Zaudern inklusive öffentlich zelebrierter Kandidatenbeschädigung ein Ende. Endgültig.

Keine Frage: Luis Durnwalder ist für eines der erfolgreichsten Kapitel in der Geschichte Südtirols verantwortlich. Er hat das Land zu wirtschaftlicher Größe geführt, er hat im Hinblick auf das Zusammenleben der verschiedenen Sprachgruppen den Pluralismus salonfähig gemacht, und er hat mit seinem bedingungslos offenen Zugehen auf die Menschen einen neuen Politikstil geprägt.

Eine Stärke, die sich im Nachhinein als Schwäche erweist. Der omnipräsente Chef, der seinen Schäfchen werktags ab 6 Uhr morgens zur Verfügung stand, überstrahlte alles und jeden. In seinem mächtigen Schatten vermochte kein Nachfolger sich die Hausmacht aufzubauen, die für eine geordnete Nachfolge notwendig wäre.

Durnwalder, so hat es den Anschein, wollte auch gar keinen starken Nachfolger. Sein Spruch von den Sternen am Firmament, von denen keiner heller strahlt als er, ist symptomatisch für seine Haltung möglichen Konkurrenten gegenüber. Der Landesfürst, der ein Vierteljahrhundert lang sämtliche Fäden in der Hand hatte, fürchtet sich vor nichts mehr als vor der Bedeutungslosigkeit. Ein schwacher Nachfolger als Landeshauptmann lässt den starken "Alten" wenigstens in der Erinnerung der Menschen noch lange weiterleben.

Diese zögerliche Haltung hat der Südtiroler Volkspartei im Wahlkampf wehgetan. Vor allem aber hat sie das Lebenswerk eines großen Landeshauptmanns nachhaltig beschädigt. Das schmerzt umso mehr, als Typen wie Durnwalder auf dem politischen Parkett dünn gesät sind. Leider.

