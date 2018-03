Grüne-Frey: Gabriel muss sich in nächsten Jahren beweisen

Von Grünen entsandte Aufsichtsräte haben völlig frei nach fachlichen und sachlichen Kriterien über Reihung entschieden. Absage an parteipolitische Hysterie.

Klagenfurt (OTS) - "Die beiden von den Grünen in den KABEG-Aufsichtsrat entsandten Aufsichtsräte haben bei der heutigen Erstreihung von Arnold Gabriel völlig frei nach fachlichen und sachlichen Kriterien entschieden. Sie haben ohne jegliche parteipolitische Einmischung von unserer oder einer anderen Seite ihre Entscheidung getroffen", so Grünen-Landessprecher Frank Frey heute, Freitag. Gabriel habe sich bei den Hearings als fachlich bester Kandidat herausgestellt, deshalb sei die Entscheidung in seine Richtung getroffen worden.

Da es sich um eine politisch äußerst sensible Entscheidung gehandelt habe, soll auf Initiative der von den Grünen entsandten Aufsichtsräte Gabriels Vertragsdauer von ursprünglich fünf auf drei Jahre reduziert werden. Das sei die klar festgelegte Bedingung gewesen: "Gabriel muss sich in diesen drei Jahren beweisen. Uns liegen keine parteipolitischen Farben am Herzen, sondern eine stabile und sichere Zukunft für die KABEG", so Frey zur freien Entscheidung der Aufsichtsräte. Frey erteilt in diesem Zusammenhang parteipolitischer Hysterie eine klare Absage: "Wir distanzieren uns von jeglicher Parteipolitik bei einer solch wichtigen Entscheidung, die von unseren Aufsichtsräten frei nach fachlichen und sachlichen Kriterien getroffen wurde", schließt Frey.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Kärnten

Sterneckstraße 19, 9020 Klagenfurt