Wr. Gemeinderat - SP-Wagner: Die SPÖ ist und bleibt das soziale Gewissen Wiens

Forderung nach anständigen Löhnen und Gehältern vorrangig

Wien (OTS/SPW-K) - "Die taktische Vorgangsweise der FPÖ hat sich offenbar geändert: die Heizkostenzuschuss-Debatte kam sonst immer bei den Budgetsitzungen oder bei der darauffolgender Gemeinderatssitzung. Dabei betonte die FPÖ immer wieder man solle sparen, sparen, sparen", so der Wiener SPÖ-Gemeinderat, Gesundheitssprecher Kurt Wagner, im Zuge der Dringlichen im Wiener Gemeinderat zur Wiener Energieunterstützung.

"Bei allen Diskussionen zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) und dem darin enthaltenen Heizkostenanteil, hat der FP-Bundesparteivorsitzende in jedem Presseinterview immer pauschalisierend von einer "sozialen Hängematte" gesprochen", kritisierte Wagner. "Selbstverständlich ist jeder Armer ein Armer zu viel, aber wir würden uns die ganzen Diskussionen zur BMS und dem Heizkostenzuschuss in Wien sparen, wenn den Menschen anständige Löhne und Gehälter gezahlt würden. Man hört komischerweise immer nur die Stimmen der Industrie, der Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer und nie die des ÖAAB", so Wagner weiter mit Verweis auf die derzeit laufenden Verhandlungen der Metaller.

"Wir haben niemandem etwas weggenommen, die sechs Millionen bleiben sechs Millionen. Dort wo es soziale Härtefälle gibt, gibt es natürlich auch Hilfe von der MA 40 und zwar rasch und unbürokratisch", wie Wagner betont. Energierechnungen machten im Schnitt 500 Euro aus, ein Gerätetausch beliefe sich auf durchschnittlich 900 Euro pro Gerät. Abschließend verwies Wagner auf die Forderung von Rudi Hundstorfer nach einer 13. und 14. Auszahlung der jährlichen BMS: "Das würde viel mehr bringen." "Die Sozialdemokratie ist und bleibt die Partei mit dem größten sozialen Gewissen in Wien - auch wenn das manche OppositionspolitikerInnen bestreiten", stellte Wagner abschließend klar.

