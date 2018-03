CNOOC Limited meldet erstes Gas aus Rochelle-Feld

Hongkong (ots/PRNewswire) - CNOOC Limited gab heute bekannt, dass die Produktion im Gaskondensatfeld Rochelle in der britischen Nordsee erstmals begonnen hat. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens Nexen Petroleum U.K. Ltd. ("Nexen UK") fungiert als Betreiber des Rochelle-Feldes.

Die Blöcke 15/26b, 15/26c und 15/27 des Rochelle-Feldes liegen in etwa 115 Meilen nordöstlicher Entfernung von Aberdeen. Die Erschliessung des Feldes umfasst den Bau von zwei Unterwasser-Produktionssonden (Rochelle-Ost und -West) und die Installation einer Produktionsleitung zur Scott-Plattform.

Zu Beginn erfolgt die Produktion über Rochelle-West. Bei Rochelle-Ost werden die Bohrarbeiten weiter fortgesetzt, wobei dieser Teil des Feldes aller Voraussicht nach im vierten Quartal dieses Jahres betriebsbereit sein wird. Die gesamte Produktion aus Rochelle wird in der von Nexen UK betriebenen Scott-Plattform verarbeitet.

Nexen UK ist mit 41 % am Rochelle-Feld beteiligt. Die übrigen Partner sind Endeavour International Corporation (44 %) und Premier Oil (15%). Als Betreiber behält sich Nexen UK einen Förderanteil von 41,9 % aus der Scott-Plattform vor.

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zu erwarteten künftigen Ereignissen, Geschäftsaussichten oder Finanzergebnissen. Die Begriffe "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "Ziel", "laufend", "könnte", "wird", "projektieren", "sollte", "glauben", "plant", "beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Analysen, bei denen sich das Unternehmen auf seine Erfahrung und historische Trends, aktuelle Gegebenheiten und erwartete künftige Entwicklungen sowie auf weitere Faktoren stützt, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens entsprechen, hängt jedoch von einer Reihe verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten ab, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung und die finanzielle Lage stark von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Dies betrifft unter anderem: Schwankungen bei Rohöl- und Erdgaspreisen, Erkundungs- oder Erschliessungsaktivitäten, den erforderlichen Investitionsaufwand, die Geschäftsstrategie, die Frage, ob geschäftliche Transaktionen des Unternehmens pünktlich und plangemäss oder überhaupt abgeschlossen werden können, den intensiven Wettbewerb innerhalb der Erdöl- und Erdgasbranche, Auslandsbetriebe, Umweltverpflichtungen und Compliance-Anforderungen sowie die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in der Volksrepublik China. Eine Beschreibung dieser und weiterer Risiken und Unwägbarkeiten sind in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen der United States Securities and Exchange Commission von Zeit zu Zeit vorgelegt hat, darunter auch im Jahresbericht 2012 auf Formular 20-F, der am 24. April 2013 eingereicht wurde.

Folglich gelten diese Warnhinweise für alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen. Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen auch erzielt bzw. eintreffen werden und dass sie sich wie erwartet auf das Unternehmen sowie dessen Geschäft oder Betriebe auswirken werden.

