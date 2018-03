ShangPharma ernennt Führungskraft der Pharma-Branche Dr. Arthur Taveras zum President und CSO

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die ShangPharma Corporation gibt mit Freude bekannt, dass sich Dr. Art Taveras dem Unternehmen als President und Chief Scientific Officer (CSO) anschließen wird. Dr. Taveras verfügt aufgrund seiner 24-jährigen Laufbahn als Führungskraft in der Pharma- und Biotechnologie-Branche über umfangreiche pharmazeutische Erfahrungen und fachliche Expertise in allen Bereichen der Wirkstoffentdeckung, chemischen Forschung und Entwicklung sowie in der pharmazeutischen Entwicklung. Als President und CSO wird Dr. Taveras ShangPharma als den führenden Partner für Wirkstoffentdeckung und -entwicklung von globalen Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen etablieren.

Bevor er sich ShangPharma anschloss, war Dr. Taveras Vice President für den Bereich kleinstmolekulare Wirkstoffentdeckung, Vice President für chemische Forschung und Entwicklung sowie Vice President für CMC-Verfahren bei Biogen Idec. Er leitete die Entdeckung und die CMC-Verfahren von Wirkstoffkandidaten für Neurologie, Immunologie und Onkologie an mehreren Standorten und in Kooperationen des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Vor seiner Tätigkeit für Biogen Idec war Dr. Taveras Vice President für Wirkstoffentdeckung und CMC-Verfahren bei Alantos Pharmaceuticals und leitete Wirkstoffentdeckung und -forschung des Unternehmens. Außerdem baute er die Produktreihe für die Diabetes- und Matrix-Metalloproteinase in den Vereinigten Staaten und Deutschland auf, bevor das Unternehmen 2007 von Amgen übernommen wurde. Dr. Taveras begann seine Karriere bei der Schering-Plough Corporation, wo er 14 Jahre in der Onkologie- und Immunologie-Wirkstoffforschung tätig war, nachdem er als Ph.D. bei Professor A. Schultz am Rensselaer Polytechnic Institute promoviert hatte.

promoviert hatte.

Dr. Taveras hat mehr als 40 Forschungsprogramme zur Wirkstoffentdeckung und/oder CMC-Verfahren fast allen Therapiebereichen, einschließlich Neurologie, Immunologie, Onkologie, Schmerztherapie, Diabetes, Arthritis, Alzheimer, Parkinson, Lupus und Rheumatologie, beaufsichtigt bzw. dazu beigetragen. Zahlreiche Wirkstoffkandidaten aus diesen Programmen haben präklinische und/oder klinische/CMC-Verfahren durchlaufen, einschließlich des CXCR2-CXCR1-vermittelten neutrophilen Migrationsinhibitor Sch-527123 (Schering-Plough/Merck) zur Behandlung von COPD (Phase 2), Asthma (Phase 2) und Psoriasis (Phase 2); den Dipeptidyl-Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitor ALS-0426 (AMG 222/Amgen-Servier) zur Behandlung von Diabetes Typ 2 (Phase 2); den Farnesyl-Transferase Inhibitor Sarasar® (Schering-Plough/Merck) gegen verschiedene Krebsarten (Phase 2,3) und zur Behandlung von Progerie (Phase 2); den Pan-Raf Inhibitor BIIB-024 (MLN2480/Takeda) für Patienten mit rezidivierten und refraktären soliden Tumoren sowie für Patienten mit metastasiertem Melanom (Phase 1) und Biogen-Idecs kürzlich auf den Markt gebrachte orale MS-Therapie namens Tecfidera®. Dr. Taveras ist eine in der Pharmazie-und Forschungsgemeinde anerkannte Koryphäe als Erfinder von nahezu 100 Patenten und Patentanmeldungen und als Autor von fast 90 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Präsentationen.

"Wir freuen uns sehr, dass Dr. Taveras dem Unternehmen als President und CSO beitritt", sagte Michael Hui, Vorstand und CEO von ShangPharma Corp. "Seine umfassenden Erfahrungen als Führungskraft und seine strategische und fachliche Kompetenz auf höchstem Niveau in der pharmazeutischen Wirkstoffentdeckung und -entwicklung sind ein großer Gewinn für das Unternehmen, denn wir sind bestrebt, der bevorzugte Partner für biopharmazeutische Unternehmen für die Entwicklung von kleinstmolekularen und biologischen Wirkstoffen zu werden. Unter der Leitung von Dr. Taveras ist die Zukunft des Unternehmens äußerst erfolgversprechend."

Über ShangPharma:

ShangPharma Corp ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (contract research organization / CRO), das ein breites Spektrum an hochwertigen integrierten Diensten sowohl zur Wirkstoffentdeckung als auch zur Medikamentenentwicklung anbietet, um Pharmazie- und Biotechnologie-Unternehmen bei der effizienten Entdeckung und Entwicklung von neuartigen Wirkstoffkandidaten zu unterstützen. Für das Unternehmen sind auf 1 Mio. Quadratfuß umfassenden modernsten Forschungseinrichtungen und Büroflächen mittlerweile fast 2.000 hochqualifizierte Wissenschaftler tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.ShangPharma.com.

