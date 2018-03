VP-Feldmann: Vorstoß von Siemens Chef Kaeser zeigt Defizite in der Frauenförderung

Wien (OTS) - Die jüngsten Aussagen von Siemens-Chef Joe Kaeser, der nun für eine gesetzliche Frauenquote in Top-Positionen der Wirtschaft eintritt, nimmt die Frauensprecherin der ÖVP Wien LAbg. Barbara Feldmann zum Anlass, nun auch Veränderungen für Österreich einzumahnen. "Es ist Zeit zu handeln, denn die Anzahl von Frauen in Führungspositionen spiegelt nicht ihren Anteil und ihre Rolle in der Gesellschaft wider. Aber bevor man über gesetzliche Regelungen nachdenkt, sollte man den Unternehmen selbst die Möglichkeit geben, im 21. Jahrhundert anzukommen", so Feldmann.

Barbara Feldmann: "Gerade das Rot-Grüne Wien, das sich so gerne die Förderung der Frauen auf die Fahnen heftet, sollte diesbezüglich Vorbildcharakter haben. Im April 2013 wurde daher ein Antrag im Gemeinderat einstimmig beschlossen, alle Anstrengungen zu unternehmen, den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten jener Unternehmen, die mehrheitlich im Eigentum der Stadt Wien stehen, auf zumindest 40% zu erhöhen. Die aktuelle Politik der Stadt Wien geht offenbar in eine andere Richtung, gehört doch nach dem Ausscheiden von Gabriele Payr künftig nur mehr eine Frau dem dreiköpfigen Vorstand der Wiener Stadtwerke Holding AG an."

"Die Forderung von Siemens-Chef Kaeser muss auch die Privatwirtschaft wachrütteln, die derzeitige Situation von Grund auf zu verändern. Wobei ich am Anfang des Weges für Quotenempfehlungen eintrete. Vergessen wir nicht, dass wir auf EU-Ebene bei Frauen in Führungspositionen am vorletzten Platz liegen - das muss sich dringend ändern", so Feldmann abschließend.

