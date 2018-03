FP-Gudenus zu Heizkostenzuschuss: Verlierer-Koalition hält an herzlosem Sozialabbau fest!

Zehntausende Arme müssen frieren, weil Rot-Grün FPÖ-Antrag auf Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses niederstimmte

Wien (OTS/fpd) - Noch in Opposition forderten die Grünen einen Rechtsanspruch auf den Heizkostenzuschuss. Vor der Gemeinderatswahl 2010 versprach die SPÖ, den Heizkostenzuschuss unter allen Umständen beizubehalten. Nachdem sich die Wahlverlierer zu einer Koalition zusammengefunden hatten, sah es anders aus: Erst wurde der Heizkostenzuschuss für Bedürftige halbiert, dann ganz gestrichen. "Um noch mehr Geld für Privilegien, Skandale und fragwürdige Prestige-Projekte zur Verfügung zu haben, wurde herzlos Sozialabbau betrieben", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus, "Sozialisten und Grüne haben sogar heute ohne jeden Genierer im Gemeinderat unseren Antrag auf Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses und die wegen der erhöhten Lebenshaltungskosten erforderliche Erhöhung auf 300 Euro niedergestimmt."

Sechs Millionen Euro habe die Verlierer-Koalition unbarmherzig auf dem Rücken der Bedürftigen eingespart. Gudenus: "Vergleichen Sie das mit Ihrer Verschwendungssucht in anderen Bereichen - etwa dem Fiasko Mariahilfer Straße!" Die neue "Wiener Energieunterstützung" sei eine Mogelpackung. "Der Kreis der Bezieher wurde damit gezielt von 60.000 auf 7.000 reduziert", so Gudenus. Er fragt: "Glauben diese Bonzen wirklich, dass auch nur irgendwem, der Tag für Tag ums finanzielle Überleben kämpft, ein Energieberater oder ein geringer finanzieller Beitrag, um sich sündteure, aber energieeffiziente Heizgeräte, Kühlschänke oder Waschmaschinen zu kaufen, etwas bringt? Das zeugt von einer schockierenden Abgehobenheit!"

Wie wenig erfolgreich die Energieunterstützung sei, sehe man daran, dass die vorgesehenen Mittel nur zu zwei Drittel ausgenützt werden. Gudenus will sich aber nicht geschlagen geben: "In einer wirtschaftlich immer noch starken Stadt wie Wien dürfen nicht zehntausende Bürger frieren müssen. Spätestens wenn die FPÖ nach der nächsten Wahl im Jahr 2015 den Bürgermeister stellt, wird bei den Bonzen gespart, nicht bei den Armen. Dann werden wir den Heizkostenzuschuss für Bedürftige in einer der Teuerung entsprechenden Höhe wieder einführen. Im Gegensatz zu Sozialisten und Grünen können sich die Wienerinnen und Wiener auf uns verlassen!" (Schluss)

