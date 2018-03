"Kulturmontag" am 28. Oktober: "Inside WikiLeaks", "Die letzten Zeugen" im Burgtheater, Claude Lanzmann bei der Viennale u. v. m.

Neue Doku "Jung, hip, jüdisch" und "Schwedisch für Fortgeschrittene" im "art.film"

Wien (OTS) - Der demnächst startende Kinofilm über die Enthüllungsplattform WikiLeaks, das Zeitzeugenprojekt von Doron Rabinovici und Matthias Hartmann am Wiener Burgtheater und der neue Film von Dokumentarfilmer und Viennale-Stargast Claude Lanzmann stehen im Mittelpunkt der nächsten "Kulturmontag"-Ausgabe, die Martin Traxl am 28. Oktober 2013 um 22.30 Uhr in ORF 2 präsentiert. Im Anschluss an das Magazin befasst sich die brandneue Doku "Jung, hip, jüdisch" von Constanze Griessler mit der jüdischen Identität in der modernen Welt. Der "art.film" um 0.00 Uhr zeigt die Komödie "Schwedisch für Fortgeschrittene".

Enthüllungsreport "Inside WikiLeaks" im Kino - "Kulturmontag" im Gespräch mit Autor und früherem Assange-Sprecher Domscheit-Berg und "Big Data"-Bestsellerautor Mayer-Schönberger

Aufnahmen von Luftangriffen im Irak und in Afghanistan, auf denen das Militär Zivilisten tötet; Berichte über Guantanamo-Häftlinge und eine Viertelmillion Depeschen von US-amerikanischen Diplomaten:

Hochbrisantes und streng geheimes Material, das über die Enthüllungsplattform WikiLeaks der Öffentlichkeit preisgegeben wurde. Julian Assange, Kopf von WikiLeaks, und Daniel Domscheit-Berg veränderten die Spielregeln im 21. Jahrhundert. Ihr Tun wirft Fragen auf: Was ist der Preis für die Geheimhaltung von Informationen in einer freien Gesellschaft? Was ist der Preis für deren Offenlegung? Überlegungen, denen der neue Film "Inside WikiLeaks - Die fünfte Gewalt" von Regisseur Bill Condon nachgeht. In dem dokumentarischen Spielfilm, der am 1. November in die heimischen Kinos kommt, gibt der deutsche Hollywood-Export Daniel Brühl Assanges früheren Sprecher Daniel Domscheit-Berg, der den brisanten Aufdeckungen zunächst euphorisch, später kritisch gegenübersteht. Über seine Zeit bei WikiLeaks hat Domscheit-Berg ein Buch geschrieben, auf dem der Film unter anderem beruht. Der "Kulturmontag" hat den Aktivisten und Autor in Berlin getroffen und sich den Film angesehen. Im Gespräch mit Martin Traxl philosophiert Oxford-Professor Viktor Mayer-Schönberger, Autor des Bestsellers "Big Data", über die Diktatur der Daten.

"Die letzten Zeugen": Erinnerungsabend am Burgtheater - Drei Holocaust-Überlebende im "Kulturmontag"-Porträt

Noch gibt es sie - die letzten Zeugen, die über die Gräueltaten der Nationalsozialisten berichten können. Unter dem Titel "Die letzten Zeugen - 75 Jahre nach dem Novemberpogrom 1938" hat Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann gemeinsam mit Autor und Historiker Doron Rabinovici einen berührenden Erinnerungsabend auf die Bühne gestellt. Erzählt werden ganz persönliche erschütternde Lebensgeschichten - der "Kulturmontag" bringt zum Auftakt des umfassenden ORF-Programmschwerpunkts "75 Jahre Novemberpogrom" Porträts dreier Überlebender.

Eine davon ist Schoschana Rabinovici, die als Kind gemeinsam mit ihrer Mutter das Konzentrationslager Kaiserwald bei Riga und den Todesmarsch von Stutthof nach Tauentzien überlebte. Marko Feingold war in vier Konzentrationslagern, heute ist der Hundertjährige Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und betreut die Salzburger Synagoge. Vilma Neuwirth hingegen erzählt, wie es ihr als Tochter eines Juden und einer Christin ergangen ist. Sie hat - so sagt sie heute - nur mit unwahrscheinlich viel Glück überlebt. Sie alle sehen es als ihre Aufgabe, nicht zu schweigen, auch nicht anzuklagen, sondern die Vergangenheit begreifbar zu machen.

Widerstandsgeist Claude Lanzmann - der Dokumentarfilmer als Stargast der Viennale und im "Kulturmontag"-Interview

Anlässlich der Präsentation seines neuesten Films bei der Viennale bittet der "Kulturmontag" den französischen Regisseur Claude Lanzmann zum Interview. Der mittlerweile 88-jährige Filmer, Publizist und Gefährte von Sartre und Beauvoir, der schon mit 15 an der Seite seines Vaters den französischen Widerstand unterstützte mit 18 an Partisanenkämpfen teilnahm, hat mit seinen epochalen Dokumentationen über den Holocaust Filmgeschichte geschrieben. Nun legt er seine neueste Arbeit vor: "Der Letzte der Ungerechten" erzählt von Benjamin Murmelstein, der als Zwangsfunktionär und später als "Judenältester" in Theresienstadt mit Nazigrößen kollaborieren musste.

Apropos Viennale: Der ORF berichtet in all seinen Medien ausführlich über die 51. Viennale: Im ORF-TV u. a. in den "ZiB"-Ausgaben, im "Kulturmontag" (21. und 28. Oktober) und in "Wien heute", im Radio u. a. in Ö1 in den "Journalen", im "Kulturjournal" und im Filmmagazin "Synchron". Am Samstag (30. November) ist im Ö1-"Klassik-Treffpunkt" (10.05 Uhr) Götz Spielmann zu Gast, dessen Film "Oktober November" auf der Viennale zu sehen ist. Der Film entstand ebenso mit einem Finanzierungbeitrag des ORF (Film/Fernseh-Abkommen) wie Gustav Deutschs "Shirley - Visions of Reality" und Claude Lanzmanns "Le derniers des Injustes". Radio FM4 berichtet täglich über die "Viennale" - auch auf fm4.ORF.at. Darüber hinaus bietet ORF.at auf einer Spezialseite alle Infos zum Wiener Filmfestival. Auch off air ist der ORF der Viennale treuer Partner: Die Ö1-"Viennale-Frühstücksfilme" bieten zweimal Arthouse-Kino mit Gratis-Frühstück - jeweils um 6.30 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus. Und am 26. Oktober ist im Rahmen des "ORF-Viennale-Brunch" "Shirley -Visions of Reality" zu sehen.

"Jung, hip, jüdisch" - Neue "Kulturmontag"-Dokumentation von Constanze Griessler

Was ist jüdisch? Eine Herkunft, eine Kultur, eine Lebenseinstellung? Was bedeutet jüdische Identität für junge Menschen in einer modernen Welt? Constanze Griessler spürt in ihrem Film "Jung, hip, jüdisch", der im Anschluss an das Magazin auf dem Programm steht, den Lebenswelten der "dritten Generation" in Österreich nach - zwischen orthodoxer Tradition und liberaler Assimilation: Unterschiedlichste Lebenskonzepte fügen sich zu einem großen Entwurf der Vielfalt. Zahlreiche Beispiele zeigen: Eine selbstbewusste Diaspora will im Hier und Jetzt leben, als eine Minderheit unter anderen. Die "Generation normal" ist eine neue Herausforderung. Ein Verstecken hinter Mahn-Ritualen duldet sie nicht.

"art.film: Schwedisch für Anfänger"

Die frisch geschiedene Frauenärztin Elisabeth und die verschlossene Parkwächterin Gudrun haben alles andere als einen guten Start miteinander. Zunächst bekommt Elisabeth auf dem Weg zur Hochzeit ihres Sohnes von Gudrun einen Strafzettel. Dann erlebt Gudrun in Elisabeths Arztpraxis ihr blaues Wunder. In der Diskothek "Heartbreak Hotel" stehen die beiden 40-Jährigen einander ein drittes Mal gegenüber. Nun aber beschließen sie, sich gemeinsam ins turbulente Nachtleben zu stürzen, und entdecken dabei das Leben neu.

Mit u. a. Helena Bergström (Elisabeth Staf), Maria Lundqvist (Gudrun Nyman), Claes Mansson (Ake Nyman), Johan Rabaeus (Henrik Ek), Jill Johnson (Jill Johnson), Erica Braun (Liselotte Nyman); Regie: Colin Nutley.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar.

