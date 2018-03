"Hohes Haus" am 27. Oktober zum Thema Pflege

Mit Studiogast Bernd Wachter, Generalsekretär der Caritas Österreich

Patricia Pawlicki präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin "Hohes Haus" am Sonntag, dem 27. Oktober 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Helfende Hände

Eines der großen Themen im Zuge der laufenden Koalitionsverhandlungen ist das Thema Pflege. Wer wird uns in Zukunft pflegen? Wo werden wir gepflegt werden? Und wie soll das finanziert werden? Das sind Fragen, auf die die künftige Regierung Antworten finden muss. Dagmar Wohlfahrt hat in einem privaten Pflegeheim in der Steiermark mit Pflegerinnen und Pflegebedürftigen über deren Erfahrungen gesprochen. Zum Thema Pflege, Armutsbekämpfung, Flüchtlingsbetreuung und anderen sozialen Fragen ist Bernd Wachter, Generalsekretär der Caritas Österreich, Gast im Studio.

Hektische Tage

Kurz vor der Angelobung des neuen Nationalrats herrscht in einigen Parteien und auch im Nationalrat große Hektik. SPÖ und ÖVP stehen offenbar vor massiven personellen Änderungen, ihre Führungsriege im Nationalrat betreffend. Team Stronach und NEOS werden im neuen Nationalrat keinen Sitzplatz in der ersten Reihe bekommen. Doch während die NEOS sich damit abgefunden haben, hat das Team Stronach Protest eingelegt. Für Monika Lindner, die als wilde Mandatarin einziehen wird, ist Sitzplatz 183 in der letzten Reihe vorgesehen. Bettina Tasser berichtet.

Hohe Auszeichnung

"Hilfsorgan des Nationalrats" wird der Rechnungshof offiziell bezeichnet. Seine Hauptaufgabe ist es nämlich, die Grundlagen für die Kontrolltätigkeit des Nationalrats hinsichtlich der Verwendung der Budgetmittel zu schaffen. Vergangenen Mittwoch wurde dem Rechnungshof eine große internationale Auszeichnung zuteil. Die weltweite Vereinigung der Kotrollbehörden hat auf ihrem Kongress in Peking den Österreichischen Rechnungshof für seine herausragende Tätigkeit und für sein internationales Engagement ausgezeichnet. Jörg Winter war dabei.

Harte Abrechnung

Der scheidende Dritte Nationalratspräsident Martin Graf setzt zum Ende seiner parlamentarischen Karriere noch einen Paukenschlag. Diese Woche präsentierte er in der Säulenhalle ein Buch mit dem Titel "Abgerechnet wird zum Schluss". Sein Lieblingsfeindbild scheint Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zu sein, an ihre Adresse richtet Graf viele Vorwürfe. Aber auch die Medien und die Justiz werden kritisch beleuchtet. Claus Bruckmann war bei der Buchpräsentation dabei.

