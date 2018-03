Belakowitsch-Jenewein zu Insulin-Präparaten: Gesundheitsminister schweigt und nimmt Bedrohung der Zuckerkranken in Kauf!

30.000 Spritzen in Österreich sind von "NovoMix 30 FlexiPen" und "NovoMix 30 Penfill" betroffen und können zur Gefahr für die Zuckerkranken werden.

Wien, 25-10-2013 (OTS/FPD) - Gesundheitsminister Stöger ist durch seine neuerliche Untätigkeit und sein Schweigen in der aktuellen Insulin-Krise völlig untragbar geworden. Die Gesundheitspolitik in Österreich kann durch sein Ausscheiden aus der Bundesregierung nur besser werden. Den Patienten in Österreich bleibt nur zu hoffen, daß so ein Gesundheitsminister nie wieder Verantwortung in unserem Land bekommt, so heute die Gesundheitssprecherin der FPÖ, NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein.

Bereits vor über einer Stunde wurden in der Bundesrepublik Deutschland Meldungen bekannt, wonach Chargen der Insulinpräparate "NovoMix 30 FlexiPen" und "NovoMix 30 Penfill" zurückgerufen werden müssen, da der Insulingehalt schwanken und es daher zu Unter- oder Überdosierungen mit allen Konsequenzen, bis hin zum diabetischen Koma, kommen könne.

Die APA berichtet, daß in Österreich rund 30.000 Spritzen betroffen sind, einzig die betroffenen Patienten wissen bis dato nichts davon. Es wäre die Pflicht des Gesundheitsministers in solch einer Situation sofort vor die Medien zu treten und in einer Pressekonferenz die Bevölkerung darüber zu informieren. Es gilt nicht nur die Apotheken und die Großhändler davon in Kenntnis zu setzen - im Übrigen auch mit einer nicht nachvollziehbaren Zeitverzögerung - sondern vor allem auch die Endverbraucher vor diesen Produkten zu warnen, so Dr. Belakowitsch-Jenewein.

Der "gerade-noch-amtierende" Gesundheitsminister kann in keiner Weise beurteilen, wie viele betroffene Produkte bislang beim Endverbraucher liegen. In Stögers Amtszeit starben durch sein Versagen und sein Schweigen acht Personen durch Listerien verseuchten Käse. Einer davon hat sich nachweislich zu einem Zeitpunkt damit infiziert, als Stöger längst Beschied wissen musste. Offenbar soll sich dieses Spiel jetzt wiederholen. Wieder schweigt Stöger, wieder ist es eine lebensbedrohliche Situation für die Betroffenen und dennoch hört man aus dem Ministerium kein Wort. Wäre die Gesetzgebungsperiode nicht ohnehin am Ende und würde Stöger nicht ohnehin in der politischen Versenkung verschwinden - spätestens mit dem heutigen Tage wäre er rücktrittsreif, so Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein abschließend. (Schluß)

