Strolz: "Sie haben uns doch belogen!"

Pensionskommission befürchtet ein 5 Milliarden Euro-Loch bis 2016 - NEOS schlägt konkrete Maßnahmen vor

Wien (OTS) - "Die Pensionen sind sicher. Alles ist gut" - das war die Botschaft von Rot-Schwarz noch vor drei Wochen, also vor der Wahl. NEOS thematisierte die Pensionslüge als einzige Partei im Wahlkampf. Heute sehen wir es schwarz auf weiß: Laut Pensionskommission droht Österreich bis 2016 eine Finanzierungslücke von fünf Milliarden Euro im Pensionsbudget.

"Die Pensionen sind kein Wunschprogramm. Die demographische Entwicklung diktiert hier die Möglichkeiten und die Grenzen des Machbaren. Rot-Schwarz haben uns vor den Wahlen klar belogen", so Strolz. "NEOS gibt ein klares Bekenntnis zur weiteren Erhöhung der kleinen Pensionen. Die ASVG-Durchschnittspensionen sind okay. Aber privilegierte Pensionen über 5.000 Euro sind ein Schlag ins Gesicht der Jungen. Diese werden nämlich nur noch eine Art Volkspension bekommen, mehr wird sich einfach nicht mehr ausgehen. Über diese unangenehmen Wahrheiten müssen wir endlich diskutieren und nach Lösungen suchen, die zweite und dritte Säule müssen gestärkt werden", so Strolz. Das ASVG-Pensionsrecht wurde in dieser Form in den 50er-Jahren eingeführt. Damals haben fünf Aktive einen Pensionisten finanziert. Ungefähr 2025 wird Österreich in die Situation kommen, dass eine aktive Person eine pensionierte finanziert.

NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker fordert daher Generationengerechtigkeit: "Auf die Generationen unter 45 Jahren schaut keiner in dieser Debatte. Schon jetzt zahlen die Jungen die höchsten Beiträge in der Geschichte. Sie werden länger arbeiten müssen und dennoch niedrigere Pensionen aus dem System bekommen. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Von einem Generationenvertrag kann man hier nicht mehr sprechen."

NEOS hat konkrete erste Maßnahmen entwickelt: Einen Solidarbeitrag für alle Pensionen über 5000 Euro, die Streichung der Hacklerpension sowie die rasche Angleichung des Frauenpensionsantrittsalters an jenes der Männer.

