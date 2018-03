Schüler_innen streiken für Bildung

Wien (OTS) - - Knapp Tausend Schüler_innen der fünf BAKIPS in Wien nahmen am Schulstreik teil und demonstrierten gegen die Abschaffung der 5-jährigen Ausbildung für Jugendliche an der BAKIP21. Unterstützt wurden diese von der Achse Kritischer Schüler_innen (AKS) Wiens, die sich für eine demokratische, sozial gerechte und angstfreie Schule und Gesellschaft einsetzt.

Vor drei Wochen erfuhren die Schüler_innen der BAKIP 21, dass die fünfjährige Ausbildung ihrer Schule abgeschafft werden soll und sich die MA 10 rein auf die Erwachsenenbildung fokussieren möchte. Dadurch würden 100 Ausbildungsstellen für Jugendliche jährlich wegfallen.

Aus diesem Grund organisierten Schüler_innen der BAKIP 21 bereits 3 Demonstrationen.

Die größte Demonstration fand heute mit Hilfe der Unterstützung der AKS (Achse kritischer Schüler_innen) statt.

Gestern, am Donnerstag dem 24. Oktober, haben Schüler_innen aus allen Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik (BAKIPS) Wiens gegen die Abschaffung der 5-jährigen Ausbildung an der BAKIP21 demonstriert.

Knappe Tausend Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam am Schulstreik teilgenommen und sind unter dem Motto "Rettet die BAKIP21" vom Westbahnhof zum Rathaus marschiert. Dadurch setzten sie ein Zeichen dafür, dass die Schule ohne Schüler_innen keinen Sinn hat und deshalb ihre Meinung mit berücksichtigt werden soll!

Mit Sprüchen wie: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut!" forderten die Demonstrantinnen und Demonstranten das Erhalten ihrer Ausbildung.

