Das neue FM ist da!

Wien (OTS) - Die druckfrische Ausgabe des führenden Fachmagazins für Touristik, Gastronomie, Hotellerie und Großverbrauch/Industrie -Christian W. Muchas FM - ist da. Wählen Sie aus einer Reihe brisanter und exklusiver Themen.

Editorial

Unter gutem Service versteht man eine Dienstleistung, die auf Augenhöhe erfolgt. Erbracht von jemandem, der eine hervorragende Ausbildung und profundes Fachwissen hat. Den Parvenüs, die sich vom "Dienst-Personal" vor allem devotes Speichellecken erwarten, ist das allerdings fremd. Im Editorial über die hohe Kunst des Dienstes am Gast rechnet Christian W. Mucha mit jenen, die die Freude am guten Service zerstören, ab.

Coverstory: Stirbt das Service?

Hilton verzichtet - zumindest in einigen US-Hotels - auf den Room-Service, das Rogner Bad Blumau schafft die Mini-Bar ab. Fallen Service-Leistungen in der Hotellerie dem Rotstift zum Opfer? Wird als nächstes die frische Bettwäsche gestrichen? FM befragte österreichische Top-Hoteliers. Warum Service "das teuerste ist, was wir anbieten" (Rössl-Wirtin Gudrun Peter) und im boomenden Budget-Segment zunehmend der Preis das Service ist, lesen Sie im druckfrischen FM.

Gastronomie-Zukunft

Man findet etwas nicht mehr gut, sondern "liked" es. Ist "Follower" auf Social-Media-Plattformen. Unterhält sich nicht über Themen, sondern "shared" sie. Auch als Gastronom muss man heutzutage (vermeintlich) in den sozialen Netzwerken vertreten sein. Warum die Erwartungen dabei aber oft viel zu hoch sind und Blogs als Werbeform bedeutender werden als Facebook, erklärt Gastro-Marketing-Profi Franz Bernthaler im FM-Interview.

Die letzte Abfahrt

"Schnee, juche" heißt es bald wieder für Anhänger des österreichischen Nationalsports Nummer Eins. Die Skigebiete rüsten sich für den Ansturm der Schneefans und propagieren Opening-Events. Doch nicht überall ist die Stimmung so gut. "Schnee, oh je" gilt für viele kleinere und mittlere Regionen. Denn abseits der Mega-Pisten-Unionen wird's eng. FM hat sich die Entwicklung und mögliche Überlebensstrategien angesehen.

Es muss nicht immer Kaviar sein

Spitzengastronomie ist häufig molekular, hat aber einen satten Preis. Nicht satt genug, meint Star-Koch Johann Lafer. Die meisten Sternerestaurants rechnen sich einfach nicht. Sie verfügen über viel Prestige, aber wenig Rendite. Funktioniert Top-Gastronomie nur noch im Verbund mit Mäzenen, Hotels oder TV-Shows? FM fragte Spitzen-Köche, wie sie den Spagat zwischen Kosten und Kulinarik bewältigen.

Privatsphäre versus Kettenrasseln

Obwohl es ein Kampf David gegen Goliath ist, behaupten sich die Wiener Privathotels erstaunlich gut im Bewerb mit internationalen Ketten. Marktexperten prophezeien ihnen zwar rauen Gegenwind durch die Expansion der Big Player, doch die Privaten zeigen sich gewappnet: Wie sie sich dank kreativer Nischen, solidem Pricing, Charme und eines eigenen Verbunds behaupten, lesen Sie im neuen FM.

Lesen Sie weiters im neuen FM: Polit-Wunschzettel - Das fordert die Tourismusbranche von der neuen Regierung. "Noch viel zu tun" -BÖG-Chef Harald E. Meyer im Portrait. Erlebnis.Gastronomie - Die skurrilsten Themenrestaurants. Geistreiche Passion - Innovative Destillateure. Venezianische Renaissance - Zu Besuch im Gritti Palace. Was vom Gast so übrig bleibt - Kuriose Hotel-Fundstücke.

