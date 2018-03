44. Wiener Gemeinderat (5)

Unterstützungen für den Verein "Caritas der Erzdiözese Wien" sowie die "Initiative Minderheiten"

Wien (OTS) - Auch Vorsitzender GR Godwin Schuster (SPÖ) hob in einer kurzen Rede die wertvolle Mitarbeit der aus dem Gemeinderat scheidenden Gemeinderätin Nurten Yilmaz hervor und bedankte sich im Namen aller Mandatare für die geleistete Arbeit.

In weiterer Folge wurden die Unterstützungen für den Verein "Caritas der Erzdiözese Wien" sowie die "Initiative Minderheiten" mehrheitlich genehmigt.

Verkauf einer Liegenschaft in Gerasdorf

GRin Henriette Frank (FPÖ) bezeichnete den Verkauf der knapp 63.000 Quadratmeter großen Liegenschaft an die Firma EPS als kritikwürdig. Das kontaminierte Gebiet sei unter anderem von Experten im Quadratmeterpreis höher geschätzt worden, nichts desto weniger verkaufe die Stadt besagtes Gebiet zu einem niedrigeren Preis. Die Vorgänge seien zwar nicht dubios, jedoch handle es sich um eine Verschwendung von Steuergeldern.

GR Anton Mahdalik (FPÖ) nahm den Verkauf besagter Liegenschaft zum Anlass, um auf die Causa der Steinhofgründe näher einzugehen. Seine Fraktion spreche sich auch gegen die geplante Errichtung besagter 200 Wohnungen von seiten des Wohnbauträgers GESIBA aus. Das gesamte Ensemble von Otto Wagner müsse auf Grund seiner Einzigartigkeit in seiner Gesamtheit erhalten bleiben. Die Stadt Wien solle ein Tauschgeschäft mit dem Wohnbauträger starten, so dass dieser anderswo in Wien besagte 200 Wohnungen errichten könne.

Abstimmung: Der Verkauf der Liegenschaft wurde mehrheitlich angenommen.

Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes einer Liegenschaft in Aspern

Besagte Abänderung nahm GR Anton Mahdalik (FPÖ) zum Anlass, den medial kolportierten Lückenschluss des Ringradweges am Schottentor scharf zu kritisieren. Er brachte einen Antrag zur Optimierung der Buslinienführungen im Bereich der U 2-Verlängerung zur Seestadt Aspern und einen weiteren gegen eine Umwidmung der Erweiterungsflächen des Asperner Friedhofes ein.

Berichterstatterin GRin Mag.a. Muna Duzdar (SPÖ) erläuterte in ihren abschließenden Worten die Gründe für besagte Abänderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes. Dies sei im Zusammenhang mit der Seestadt Aspern und der Zurverfügungstellung von Fläche für das Unternehmen Hörbiger zu sehen. Besagtes Unternehmen würde sich erfreulicherweise dort niederlassen wollen und rund 600 Arbeitsplätze schaffen.

Abstimmung: Das Poststück wurde mehrheitlich angenommen. Die Anträge der FPÖ fanden nicht die nötige Mehrheit.

Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in Favoriten/Favoritenstraße

GR Anton Mahdalik (FPÖ) verlangte in seinem Redebeitrag die Absetzung mit dem Argument, dass die ursprünglichen, einstimmig gefassten Bezirksbeschlüsse sich im entsprechenden GR-Ausschuss verändert wiederfinden würden. Diesbezüglich brachte er auch einen Antrag ein.

Berichterstatterin Kathrin Gaal (SPÖ) betonte, dass die geplanten Veränderungen wichtig für den Bereich rund um die Fußgängerzone Favoritenstraße seien. Die geplanten Adaptierungen in den angrenzenden Hofbereichen würden zu keiner Verschlechterung der Lichtverhältnisse oder gar der dortigen Lebensqualität führen.

Abstimmung: mehrheitlich angenommen. Der Antrag der FPÖ wurde abgelehnt.

Festsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes in Atzgersdorf

GRin Dr.in Jennifer Kickert (Grüne) betonte, dass das gesamte Projekt mit Hilfe vieler Gespräche sehr gut vorbereitet sei, auch die Vorschläge vieler AnrainerInnen seien maßgeblich berücksichtigt worden. Dies würde auch der Abänderungsantrag zeigen, den ihre nachfolgende Rednerin einbringen werde.

Auch GRin MAS Waltraud Karner-Kremser (SPÖ) unterstrich die hohe Qualität der Planungen und erinnerte ebenso daran, dass wesentliche Forderungen der AnrainerInnen im von ihr eingebrachten Abänderungsantrag ihren Niederschlag gefunden hätten. So sollen unter anderem zwei Punkthäuser in der Bauklasse III errichtet werden. Weiters sollen die bisher vorgesehenen drei Baukörper nach Westen verschoben werden und die Bauklasse IV erhalten. (Forts.) hch/hul

