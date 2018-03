Rossmann: Bankenunion besser heute als morgen

Grüne: SteuerzahlerInnen sollen nicht weiter für Bankenpleiten aufkommen

Wien (OTS) - "Dass beim EU-Gipfel mehr Eile bei der Fertigstellung der Bankenunion angesagt wurde, ist eine positive Nachricht", sagt der Grüne Budgetsprecher Bruno Rossmann und ergänzt: "Das bedeutet aber, dass nach der jüngst erfolgten Einigung auf eine gemeinsame Bankenprüfung durch die EZB die weiteren Bausteine der Bankenunion beschleunigt umgesetzt werden müssen. Dazu gehören insbesondere der Abwicklungsmechanismus für insolvente Banken einschließlich eines von den Banken finanzierten Abwicklungsfonds sowie eine gemeinsame Einlagensicherung."

Ziel muss es daher sein, dass der Abwicklungsmechanismus möglichst zeitgleich mit dem Inkrafttreten der gemeinsamen Bankenprüfung durch die EZB im Herbst 2014 zu greifen beginnt. In den bisherigen Vorschlägen sollen die Gläubiger, Aktionäre und Anleger mit Einlagen über 100.000 Euro bei Bankenpleiten erst ab 2018, also zehn Jahre nach der Pleite von Lehmann Brothers, in die Ziehung genommen werden. "Das ist absolut unverständlich und skandalös. Dass bis dahin die europäischen SteuerzahlerInnen weiterhin für die Pleiten von Banken herhalten sollen, kann kein ernst gemeinter Vorstoß sein", sagt Rossmann.

"Mit der Vollendung der Bankenunion wird auch der Weg für die Sanierung des immer noch maroden Bankensektors in Europa frei. Erst mit der Wiederherstellung des Vertrauens in die Banken wird die Chance zur Beseitigung der Kreditklemme und damit ein Schritt zur Erholung der Konjunktur geschaffen. Weiterhin vage bleibt in den Schlussfolgerungen der Staats- und Regierungschefs die Konkretisierung für die direkte Bankenrekapitalisierung aus dem ESM. Hier braucht es dringend Klarheit, wie diese im Detail aussehen kann. Offen ist überdies, ob es dafür einer Änderung des ESM-Vertrages bzw. der Statuten bedarf", meint Rossmann.

