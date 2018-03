Wr. Gemeinderat - SP-Troch: "Petitionsausschuss ist ein zeitgemäßes Intrument der Bürgerinnen und Bürger"

Wien (OTS/SPW-K) - In seiner letzten Rede nach 13 Jahren im Wiener Gemeinderat würdigte der SP-Gemeinderat und Ausschussvorsitzende den Petitionsausschuss als "ein neues Instrument, etwas zum Thema zu machen. Der Petitionsausschuss ist vor allem aber ein Instrument der Bürgerinnen und Bürger, mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts mitzuentscheiden und nicht ein Instrument der politischen Parteien."

Troch bedankte sich bei seiner Stellvertreterin im Ausschuss, Sonja Ramskogler, dafür "dem Ausschuss eine bürgernahe Struktur zu geben" sowie bei Gemeinderätin Jennifer Kickert von den Grünen, "mit hoher Kompetenz für die Einbringer von Petitionen nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und den Ausschuss mit Leben zu füllen." Troch bedankte sich auch bei den Oppositionsparteien für deren "konstruktives Einbringen".

Troch zog nach 13 Jahren im Gemeinderat, in denen er in den - wie er es bezeichnete -"Hardcore-Bereichen" Wohnbau, Stadtentwicklung, Kultur und Wissenschaft tätig war, Bilanz: "Gerade in diesen Bereichen unterscheidet sich Wien von anderen Großstädten." Er würdigte auch, dass es gelungen war, bei der Straßenbenennung einen zeitgemäßen, kritischen Zugang zur Namensgebung gefunden zu haben:

"Wenn man zu seiner Identität steht, muss man sich auch mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Als Politiker sollte man nicht vergessen."

"Es geht im Gemeinderat nicht um ein Kräftemessen, sondern darum, möglichst viel für die Wienerinnen und Wiener auf Schiene zu bringen", schloss Troch. Er wird für die SPÖ als Abgeordneter in den Nationalrat einziehen.

